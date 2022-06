WITBE : United Cloud choisit Witbe en Europe au service d'un but commun : la meilleure qualité vidéo

P aris, le 7 juin 2022 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) , le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, est heureux d'annoncer un partenariat avec United Cloud, société de conseil en technologies et de services innovants pour les secteurs des télécommunications et des médias basée en Serbie, Slovénie et Suisse, pour l'aider à offrir des services numériques « Best in class » à tous ses clients en Europe. United Cloud et Witbe collaborent depuis 2019 sur l'assurance qualité de la vidéo haute définition des set-top-boxes. United Cloud et Witbe étendent cette collaboration pour superviser également la surveillance proactive de tous les services numériques de United Cloud, telle qu'elle est véritablement délivrée depuis de nombreux appareils vidéo grand public, y compris les Smart TV et les appareils mobiles.

Précédemment, le contrôle de la qualité véritablement délivrée ne pouvait se faire qu'au travers de longues et difficiles campagnes de mesures, impliquant d'importantes interventions humaines. Avec l'évolution des technologies et le besoin de mettre en production de plus en plus vite, cela devenait une gageure. Grâce à la technologie de Witbe et de ses Robots actifs, United Cloud peut désormais automatiser de vrais tests d'assurance qualité, prenant en compte de vrais appareils vidéo grands publics et contrôler pro-activement les effets de bords toujours complexes à analyser, qui peuvent dégrader l'expérience utilisateur.

" Au sein de United Cloud, nous nous efforçons en permanence d'automatiser entièrement les processus de tests de notre plateforme de streaming vidéo EON, qui est développée de bout en bout en interne. En nous associant à Witbe, nous serons en mesure d'optimiser les flux de tests actuels et de fournir la meilleure expérience utilisateur possible pour nos utilisateurs sur toutes les plateformes prises en charge ," déclare Sergej Berišaj, Chief Technology Officer de United Cloud.

" Nous sommes heureux d'étendre notre relation avec United Cloud. C'est un partenaire précieux depuis plusieurs années, et nous sommes impatients de les voir utiliser notre nouvelle gamme Witbox pour gagner en évolutivité dans leurs efforts de test et de surveillance ," commente Mathieu Planche, Directeur général de Witbe.

A propos de United

United Cloud est un centre d'innovation et de conseil en technologies constituée de 200 spécialistes répartis dans cinq centres à travers l'Europe (Belgrade, Kragujevac et Nis en Serbie, Ljubljana en Slovénie et Zurich en Suisse). Nos équipes explorent et travaillent constamment sur toutes les nouvelles technologies afin d'inspirer nos clients et de façonner l'avenir.

Notre première solution EON, plateforme de streaming vidéo entièrement développée en interne, est utilisé dans plus d'un million de foyers. United Cloud travaille sur plus de 10 lignes de produits, dont VIDA, une plateforme publicitaire adressable pour le contenu vidéo IP, qui tire parti de l'échelle et de la qualité de la télévision et la combine avec le ciblage et la mesure du numérique.

Plus d'informations sur United.cloud

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Jose, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur Witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

