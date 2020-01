WITBE : Progression soutenue de +35% du chiffre d'affaires au 2nd semestre 2019

Chiffre d'affaires annuel porté à 19,1 M€, dont 13,7 M€ au 2nd semestre 2019

Axes stratégiques 2019 pleinement remplis

Paris, le 27 janvier 2020 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 2nd semestre et de l'ensemble de l'exercice 2019.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes françaises 2019 2018 Variation Variation à taux de change constant Chiffre d'affaires au 1er semestre 5,4 8,9 -39% n/a Chiffre d'affaires au 2nd semestre 13,7 10,1 +35% n/a Chiffre d'affaires annuel 19,1 19,0 +0,5% +2% dont EMEA 10,4 10,2 +1% +1% dont Amériques 8,1 8,4 -3% +1% dont Asie 0,6 0,4 +35% +35%

Au cours de la 2nde moitié de son exercice 2019, Witbe a réalisé un chiffre d'affaires semestriel record de 13,7 M€, en progression de +35% par rapport au 2nd semestre 2018.

Après un 1er semestre freiné par l'allongement des délais de prise de commandes, ainsi que par l'évolution du modèle de vente vers le Cloud, le 2nd semestre a permis d'illustrer la dynamique commerciale soutenue de l'entreprise.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 19,1 M€, en légère progression par rapport à 2018 (+2% à taux de change constants), et en croissance continue depuis 2015.

En 2019, Witbe a signé 29 nouvelles références clients, dont 2 se positionnant directement dans le Top 10 clients, permettant au groupe d'opérer dans 58 pays à travers le monde (contre 50 à fin 2018).

Croissance supérieure à 30% sur l'ensemble des zones géographiques au 2nd semestre

La dynamique soutenue du 2nd semestre 2019 s'est matérialisée sur toutes les zones géographiques de la société.

En Europe, l'activité a crû de +36% au 2nd semestre, grâce notamment au renforcement de l'activité au sein des clients télécoms historiques. Sur l'ensemble de l'exercice, cette zone représente 54% de l'activité.

Outre-Atlantique, la croissance du 2nd semestre s'est établie à +33%, avec la signature de nouvelles références majeures, dont certains acteurs de premier plan du numérique et de la diffusion vidéo (broadcasters) aux États-Unis. À l'issue de l'année 2019, l'Amérique du Nord représentait 42% de l'activité de la société.

Enfin, l'Asie est demeurée dynamique tout au long de l'année 2019, avec une progression de +35% des ventes (+20% au 1er semestre et +39% au 2nd semestre). Avec seulement 2% du chiffre d'affaires du groupe, cette zone constitue un réservoir de croissance pour Witbe au cours des prochaines années.

Axes stratégiques atteints en 2019

En 2019, Witbe s'était fixé trois axes dans le cadre de son plan stratégique : (I) améliorer sa rentabilité et les cash-flows nécessaires à son expansion, (II) prendre des parts de marché sur les clients stratégiques pour renforcer son leadership, et (III) garantir une excellence opérationnelle, à travers une offre de supervision de la qualité d'expérience à l'état de l'art, permettant aux clients de diminuer leurs coûts opérationnels et d'exploitation.

I Rentabilité : avec la progression soutenue de son activité au 2nd semestre, conjuguée à la politique d'optimisation de la structure de coûts, qui a démontré ses premiers effets vertueux au 1er semestre, Witbe confirme l'objectif d'amélioration de ses résultats en 2019. Les résultats annuels seront publiés le 21 avril 2020.

II Leadership : 2019 a vu la concrétisation d'importants premiers contrats avec des entreprises prestigieuses, leaders dans les nouvelles technologies et plateformes de diffusion de contenus, notamment dans la Silicon Valley. Witbe a également renforcé ses positions chez ses clients historiques, principalement les opérateurs télécoms Tier-One et groupes de médias au niveau mondial.

L'année 2019 a vu la naissance d'une multitude de plateformes de diffusion de contenus (Disney+, Apple TV+, NBCU Peacock, etc.). Le caractère unique de l'offre technologique de Witbe sur le marché de la vidéo permet à l'entreprise d'être un acteur incontournable pour superviser ce service fondamental sur tous types de devices (smartphone, tablettes, Smart TV, Web, etc.).

Enfin, Witbe peut désormais répondre à un nouveau marché qu'est le monitoring d'évènements internationaux, qui nécessite une technologie de supervision de la Qualité d'Expérience en temps réel, et une équipe sachant faire preuve d'une forte réactivité. Cette année, Witbe a été sélectionné pour superviser, en temps réel et sur tous types de devices, le 54ème Super Bowl, la finale de la ligue de football américain, qui aura lieu à Miami, en Floride, le 2 février 2020.

III. Excellence : l'année 2019 a été riche au niveau technologique avec notamment le lancement en fin d'année d'un nouveau moteur d'alertes, qui a la capacité d'agréger en tempsréel plusieurs millions de points de données et d'aller au-delà des limites des traditionnels moteurs de corrélation.

Un nouveau robot dédié aux Set-Top-Box a également été dévoilé. Grâce à de nouveaux algorithmes, il permet de mesurer précisément et de manière automatique le temps de changement des chaînes, en s'appuyant sur les dernières technologies d'intelligence artificielle et de vision numérique (« computer vision »).

Les axes stratégiques 2020 seront détaillés lors de la publication des résultats annuels 2019.

Prochaines publications

21 avril 2020 : Résultats annuels 2019

30 juillet 2020 : Chiffre d'affaires semestriel 2020

17 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d'analyser la qualité réellement perçue par l'utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs : regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et permettent ainsi de réduire les périodes d'indisponibilité et d'améliorer la qualité réellement délivrée à l'utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd'hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs

(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d'assurance, etc.).

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr