WITBE : Progression soutenue de +33% du chiffre d'affaires en 2021

Rebond confirmé de la zone Amériques (+60%) et poursuite d'un développement solide en EMEA (+21%) en 2021

Facturations en mode SaaS (abonnements) multipliées par x2,7

Chiffre d'affaires récurrent : 30% de l'activité en 2021

Paris, le 27 janvier 2022 - Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT) , le leader de la Supervision de la Qualité d'Expérience utilisateur (QoE) des services numériques publie son chiffre d'affaires annuel 2021 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Données consolidées non auditées en M€ - Normes françaises Exercice 2021 Exercice 2020 Variation Variation à taux de change constants Chiffre d'affaires 19,1 14,4 +33% +33% dont EMEA 11,1 9,2 +21% +21% dont Amériques 7,6 4,8 +60% +58% dont Asie 0,4 0,4 -1% -1%

En 2021, Witbe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 19,1 M€, en croissance dynamique, exclusivement organique, de +33% (+33% à taux de change constants).

Cette forte progression des ventes, après une année 2020 marquée par un recul de l'activité du fait de la crise sanitaire, témoigne de la capacité de rebond de Witbe et de l'adéquation de ses offres aux besoins des opérateurs et diffuseurs de contenus. La société a ainsi renoué en 2021 avec son niveau d'activité établi avant la pandémie (19,1 M€ de chiffre d'affaires en 2019).

Au cours de l'exercice écoulé, l'évolution du modèle de vente de Witbe s'est poursuivie à un rythme soutenu, avec un chiffre d'affaires de l'offre Witbe Cloud (cloud en mode abonnement SaaS) multiplié par x2,7 par rapport à 2020.

En incluant les prestations de maintenance, en hausse de +7% sur l'année, le chiffre d'affaires récurrent de Witbe s'est accru de +27% en 2021. Le chiffre d'affaires récurrent représentait 21% du chiffre d'affaires en 2019 (soit 4,1 M€), 31% en 2020 (soit 4,4 M€), et représente 30% en 2021 (soit 5,7 M€). Cette progression de 40% en 2 ans est le témoin de la popularité des offres Cloud, mises en avant par le groupe depuis début 2020.

Rebond de la zone Amériques, solide progression en EMEA

Après une croissance de +40% au 1 er semestre, la zone Amériques, qui avait été particulièrement impactée par la crise (sanitaire, économique et politique) un an plus tôt, a poursuivi son net rebond au 2 nd semestre Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires outre-Atlantique a progressé de +60% (+58% à taux de change constants). La zone représente désormais 40% du chiffre d'affaires total de Witbe sur l'exercice (vs. 32% en 2020).

En EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Witbe a poursuivi son développement à un rythme soutenu en 2021, en croissance de +21% par rapport à 2020. La zone se situe désormais à un niveau d'activité supérieur à celui d'avant la pandémie (10,4 M€ de chiffre d'affaires en 2019).

Enfin, l'Asie a enregistré un chiffre d'affaires stable d'une année sur l'autre (-1%), avec une évolution satisfaisante au 2 nd semestre (rappel : décroissance de -38% au 1 er semestre 2021). Si en 2021 les efforts commerciaux sont restés concentrés en Amérique du Nord et en EMEA, le renforcement des équipes commerciales du bureau de Singapour au 2 nd semestre 2021 devrait permettre d'accélérer le développement de Witbe en Asie au cours des prochaines années.

Succès de la Witbox en 2021, extension de la gamme en 2022

Lancée début 2021, la Witbox, le plus petit robot de contrôle à distance et de tests automatisés pour les set-top box (STB) et autres services vidéo Over-The-Top (OTT), a constitué un formidable succès commercial l'an dernier. De nombreux clients Witbe, aux Etats-Unis, au Canada mais aussi en Europe, ont choisi la Witbox pour superviser à distance et en mode cloud leurs services numériques et vidéo. Leurs retours sont particulièrement enthousiastes et confortent le groupe dans sa stratégie commerciale.

La Witbox, accompagnée du Remote Eye Controller (REC), reste ainsi au coeur de la stratégie commerciale de Witbe pour l'année 2022.

Sur le plan hardware, une gamme complète de Witbox sera dévoilée dans les prochaines semaines, avec de nombreuses nouveautés attendues. Pour 2022, la tension actuelle sur les composants s'accentue, mais grâce à une étroite collaboration avec ses partenaires asiatiques et européens, le groupe a sécurisé ses chaînes d'approvisionnement.

Sur le plan logiciel, le REC sera très prochainement encore amélioré, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités visant à rendre ce produit toujours plus incontournable pour les opérateurs vidéo : contrôle de plusieurs set-top-box (STB) en parallèle, personnalisation de l'interface et notamment des télécommandes, contrôle vocal des STB en Bluetooth, échange de messages entre utilisateurs pour faciliter le travail d'un nombre toujours plus grand d'utilisateurs connectés, etc.

Au-delà de la Witbox et du REC, Witbe a continué d'enrichir les fonctionnalités de Smartgate, son portail d'analyse des KPIs (indicateurs clés de performance) issus des informations remontées par les robots, en concevant de nouveaux « use cases ». La nouvelle série de tableaux de bord « Quality Assurance Test Automation » permet ainsi à une nouvelle tranche de clients de Witbe de bénéficier des dernières interfaces de restitution. Smartgate, qui a drastiquement réduit les temps de déploiement et de démonstration en 2021, reste au coeur de la stratégie produits du groupe.

Perspectives

En 2022, Witbe entend poursuivre sa croissance à un rythme soutenu outre-Atlantique, où le potentiel de développement des Witbox, de l'offre Witbe Cloud et de Smartgate est majeur. L'installation de la Direction générale de Witbe sur la côte ouest américaine, effective depuis le mois de novembre 2021, devrait contribuer à accélérer le développement et la notoriété de Witbe. Le groupe a par ailleurs continué de se renforcer sur cette zone, avec le transfert et l'arrivée de nouveaux collaborateurs à différents postes clés : avant-vente, CSM (Customer Success Manager – relation client), déploiements, etc.

Le début de l'année 2022 est d'ores et déjà bien engagé avec un chiffre d'affaires à comptabiliser sur l'exercice qui s'élève à 6,4 M€ (chiffre arrêté au 25 janvier 2022), plus de 50% supérieur à celui de l'an dernier à la même époque.

Avec l'accroissement progressif de son offre Witbe Cloud et l'extension dans les prochaines semaines de la gamme Witbox, Witbe aborde 2022 dans une forme olympique et sera d'ailleurs sur le pont pour la supervision vidéo des prochains Jeux Olympiques d'hiver à Pékin au mois de février !

Agenda financier 2022

Date Publication 21 avril 2022 Résultats annuels 2021 27 juillet 2022 Chiffre d'affaires semestriel 2022 22 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 26 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022

Les publications interviendront après la clôture du marché Euronext Growth à Paris. Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

