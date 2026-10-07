WITBE : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital social au 30 septembre 2026

Paris, le 7 octobre 2026 - 18h00 - Witbe (Euronext Growth – FR0013143872 – ALWIT) , acteur de référence du monitoring des flux vidéo et des tests automatisés post-devices , publie, conformément aux articles L.?233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital social au 30 septembre 2026.

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits

de vote théoriques (i) Nombre de droits

de vote exerçables (ii) 30 septembre 2026 4 118 050 6 290 334 6 286 527

(i) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions privées de droits de vote.

(ii) Déduction faite des actions privées du droit de vote (auto-détention et contrat de liquidité).

À propos de Witbe

Acteur de référence sur le marché du monitoring et du test automatisé pour les services vidéo, Witbe offre une approche inégalée pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs de tout type de service vidéo (live, replay, VOD, streaming OTT, etc.), quel que soit le type d'appareil utilisé (PC, smartphone, STB, SmartTV, etc.) et à travers tous types de réseaux (fibre, 5G, OTT, IPTV, etc.).

Grâce à ses robots Witbox et à la Witbe Software Suite, les équipes peuvent reproduire le comportement des utilisateurs sur de vrais appareils pour tester, analyser et garantir la disponibilité, la performance et la qualité des services vidéo. Opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenus : tous font confiance à Witbe pour assurer une qualité d'expérience irréprochable à leurs abonnés.

Implanté à l'international et coté sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT), le groupe compte plus de 300 clients dans 50 pays et dispose de bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San Francisco, Denver, Montréal, Londres, Lisbonne et Singapour.

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