WITBE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 7 845

Solde en espèces : 39 226,50 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 164 239 titres 411 585,45 € 1 046 transactions VENTE 169 634 titres 430 865,03 € 1 071 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 13 240

Solde en espèces : 19 946,92 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 150 000,00 €

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT). Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver,

Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Nicolas Bouchez - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 046 164 239 411 585,45 1 071 169 634 430 865,03 02/01/2020 0 1993 5698,39 0 2395 6807,79 03/01/2020 5 150 421,5 1 4 11,4 06/01/2020 6 376 1058,82 3 530 1490,31 07/01/2020 5 853 2404,44 2 458 1296,14 08/01/2020 5 374 1042,23 3 111 309,8 09/01/2020 5 945 2623,6 5 1059 2951,54 10/01/2020 6 305 853,45 2 300 840 13/01/2020 9 924 2568,17 7 1165 3229,85 14/01/2020 11 1355 3731,4 3 1490 4142,2 15/01/2020 13 1057 2859,4 5 751 2042,72 16/01/2020 4 270 718,39 1 170 455,6 17/01/2020 2 215 579,51 5 562 1530,05 20/01/2020 6 795 2104,92 6 611 1625,69 21/01/2020 10 809 2113,03 5 414 1105,21 22/01/2020 6 1305 3135,52 19 3497 8591,78 23/01/2020 7 1937 4754,95 3 587 1461,16 24/01/2020 7 1153 2762,82 3 802 1924,8 27/01/2020 4 392 924,57 3 329 775,06 28/01/2020 20 3768 9645,7 18 4983 13426,69 29/01/2020 10 2404 6190,3 20 4192 10715,17 30/01/2020 10 1141 2921,07 8 856 2205,23 31/01/2020 4 485 1247,76 8 824 2118,42 03/02/2020 12 1456 3696,64 3 400 1012 04/02/2020 7 813 2078,11 12 1793 4613,03 05/02/2020 2 120 321,6 7 635 1679,58 06/02/2020 7 1530 4024,97 11 1356 3592,04 07/02/2020 7 1854 4957,23 5 1888 5069,09 10/02/2020 9 1024 2692,51 3 530 1375,99 11/02/2020 10 2468 6637,19 17 2304 6188,77 12/02/2020 2 200 550 4 559 1538,2 13/02/2020 16 2301 6005,38 5 1522 3998,14 14/02/2020 6 1352 3522,91 5 1200 3140,4 17/02/2020 10 1370 3638,31 12 1034 2755,2 18/02/2020 4 329 848,82 3 622 1608,49 19/02/2020 6 686 1765,7 3 452 1166,7 20/02/2020 5 584 1496,38 3 417 1071,69 21/02/2020 11 1111 2834,94 7 1146 2970,78 24/02/2020 7 578 1442,69 3 459 1190,97 25/02/2020 6 1507 3754,84 11 1825 4588,23 26/02/2020 2 180 444,82 6 408 1047,3 27/02/2020 18 894 2282,2 2 244 642,87 28/02/2020 9 965 2353,35 5 451 1113,43 02/03/2020 5 324 771,83 3 127 303,82 03/03/2020 0 0 0 4 183 448,5 04/03/2020 2 200 492 1 75 180 05/03/2020 9 1212 2863,47 5 687 1633,14 06/03/2020 5 655 1498,51 1 260 590,2 09/03/2020 9 505 1096,71 3 200 440 10/03/2020 1 1 2,08 7 182 386,79 11/03/2020 1 1 2,1 6 689 1516,01 12/03/2020 18 831 1783,66 3 123 280,44 13/03/2020 8 854 1708 9 1143 2473,45 16/03/2020 7 548 1032,54 0 0 0 17/03/2020 3 100 183 1 200 380 18/03/2020 8 330 580,11 0 0 0 19/03/2020 7 914 1834,86 22 3017 6314,58 20/03/2020 18 2227 4423,49 13 1812 3711,52 23/03/2020 7 783 1560,52 4 393 832,88 24/03/2020 0 0 0 10 825 1632,18 25/03/2020 13 1199 2346,68 12 918 1833,25 26/03/2020 17 2700 4841,1 3 625 1125,63 27/03/2020 9 884 1516,41 12 1297 2254,7 30/03/2020 4 465 793,15 10 771 1356,88 31/03/2020 6 550 985,99 1 75 131,63 01/04/2020 1 120 217,2 9 1464 2659,8 02/04/2020 2 270 487,51 1 50 91,5 03/04/2020 19 707 1245,73 1 50 91,5 06/04/2020 2 435 749,2 6 603 1059,23 07/04/2020 4 501 862,72 8 812 1413,12 08/04/2020 7 907 1553,87 4 600 1050 09/04/2020 2 350 598,01 15 1046 1797,45 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 3 65 112,4 6 445 781,95 15/04/2020 3 276 485,26 3 385 689,65 16/04/2020 2 185 323,16 0 0 0 17/04/2020 6 738 1273,05 10 863 1513,96 20/04/2020 3 140 248,18 6 622 1129,86 21/04/2020 7 360 665,75 9 712 1345,11 22/04/2020 5 1685 3928,41 35 5536 13152,43 23/04/2020 24 3393 8443,48 19 2015 5279,3 24/04/2020 24 4464 10320,77 25 4526 10742,91 27/04/2020 12 2597 6657,67 13 3165 8326,48 28/04/2020 14 3008 7526,02 10 1584 4050,6 29/04/2020 26 4092 9660,05 12 2157 5202,85 30/04/2020 10 1615 3777,32 11 1712 4100,07 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 16 3528 7559,45 5 1600 3167,04 05/05/2020 0 0 0 23 5842 12805,08 06/05/2020 16 4313 9941,9 22 5050 11912,45 07/05/2020 17 2358 5451,22 11 1172 2817,37 08/05/2020 6 1484 3391,09 15 1532 3568,64 11/05/2020 11 2248 5133,08 8 1941 4429,17 12/05/2020 12 2071 4621,02 2 268 611,04 13/05/2020 0 850 1815,01 0 1323 2800 14/05/2020 15 3443 7102,91 3 1500 3180 15/05/2020 6 1172 2342,95 7 1755 3637,06 18/05/2020 4 504 1103,76 13 1700 3706 19/05/2020 8 1681 3764,1 2 223 499,52 20/05/2020 8 1708 3764,09 9 3583 8060,68 21/05/2020 2 341 765,85 3 436 966,48 22/05/2020 7 567 1251,71 0 0 0 25/05/2020 1 173 378,87 9 977 2156,92 26/05/2020 8 1213 2640,09 7 823 1820,23 27/05/2020 2 500 1110 8 991 2247,19 28/05/2020 2 300 681 7 790 1793,46 29/05/2020 4 445 1010,64 5 464 1070,22 01/06/2020 2 175 414 16 1221 2900,12 02/06/2020 3 650 1560 4 350 843,01 03/06/2020 15 3478 8273,81 9 1015 2421,08 04/06/2020 10 1763 4162,62 6 510 1214,82 05/06/2020 8 1375 3185,19 7 692 1609,45 08/06/2020 2 560 1402,18 16 2545 6157,37 09/06/2020 13 3031 7410,49 5 1736 4219 10/06/2020 9 1972 4774,01 5 965 2363,19 11/06/2020 12 1462 3583,65 12 2393 5890,85 12/06/2020 5 1599 3903,48 6 1373 3401,2 15/06/2020 9 1168 2896,87 11 1315 3325,37 16/06/2020 0 0 0 14 2417 6243,59 17/06/2020 8 2314 6707,13 37 4177 12374,36 18/06/2020 38 7763 22740,93 18 5503 16292,18 19/06/2020 6 2188 6567,94 21 4044 12227,03 22/06/2020 30 6369 19200,62 35 4734 14725,11 23/06/2020 5 721 2247,93 18 1797 5729,38 24/06/2020 14 1590 5296,45 30 2722 9169,6 25/06/2020 24 4915 15761,42 14 4744 15636,7 26/06/2020 20 3236 10635,11 8 1129 3766,46 29/06/2020 8 1734 5570,65 12 2621 8551,27 30/06/2020 16 1758 6301,73 18 2377 8832,46