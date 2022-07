WITBE : Bilan semestriel au 30 juin 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Witbe à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 8 998

Solde en espèces: 19 094,97 €

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 70 342 titres 484 901,44 € 1 122 transactions VENTE 70 126 titres 480 781,99 € 808 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 8 782

Solde en espèces: 23 214,42 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 150 000,00 €

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la Qualité d'Expérience (QoE), Witbe offre une approche unique pour superviser la qualité d'expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif (téléphonie, vidéo, Web), sur tout type d'appareil (PC, smartphone, STB) et via n'importe quel réseau (fixe, mobile, OTT).

Depuis sa fondation en 2000, Witbe n'a cessé de croître et compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents. Diffuseurs, opérateurs, fournisseurs de contenu et développeurs d'applications, tous font confiance aux robots Witbe pour assurer la qualité d'expérience de leurs services.

Witbe est côté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013143872 – Mnémo : ALWIT) et possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, New York, San José, Denver, Montréal, Londres et Singapour.

Plus d'information sur www.witbe.net

Marie-Véronique Lacaze - Présidente

Mathieu Planche - Directeur général

investors@witbe.net Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr Amaury Dugast - Presse

Tél. : 01 53 67 36 74

adugast@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 122 70 342 484 901,44 808 70 126 480 781,99 03/01/2022 6 439 3115,63 9 822 5853,46 04/01/2022 9 415 2968,25 17 877 6325,54 05/01/2022 0 503 3614,61 0 481 3467 06/01/2022 13 984 6980,5 2 401 2895,7 07/01/2022 7 255 1826,16 3 296 2109,65 10/01/2022 19 851 5944,92 5 451 3243,64 11/01/2022 5 319 2197,3 12 748 5145,27 12/01/2022 7 207 1453,08 0 0 0 13/01/2022 12 446 3114,86 5 703 4933,44 14/01/2022 6 241 1689,6 7 269 1881,71 17/01/2022 5 300 2100 9 419 2955,67 18/01/2022 6 292 2040,58 9 259 1820,51 19/01/2022 0 198 1388 0 747 5323,72 20/01/2022 4 269 1916,54 4 200 1430 21/01/2022 0 607 4354,74 0 605 4336,52 24/01/2022 0 1255 8551,32 0 339 2269,71 25/01/2022 9 776 5318,39 12 803 5545,12 26/01/2022 5 263 1803,21 5 88 616,88 27/01/2022 0 147 994,68 0 1135 7842,51 28/01/2022 4 202 1473,75 10 812 6081,07 31/01/2022 7 238 1779,72 13 664 4999,99 01/02/2022 0 560 4360,5 0 999 7741,75 02/02/2022 4 250 1964,5 8 467 3689,77 03/02/2022 21 1348 10505,91 2 20 156,16 04/02/2022 10 845 6360,99 6 674 5068,48 07/02/2022 9 493 3656,73 3 179 1340,94 08/02/2022 2 36 277,92 14 1201 9180,2 09/02/2022 0 372 2856,1 0 170 1313,85 10/02/2022 12 399 3046,52 0 0 0 11/02/2022 22 811 6074,07 6 472 3561,57 14/02/2022 0 1653 11820,27 0 1619 11443,09 15/02/2022 11 355 2474,53 9 612 4297,59 16/02/2022 13 687 4808,86 8 456 3206,27 17/02/2022 9 451 3144,6 6 128 897,42 18/02/2022 9 478 3298,96 3 205 1413,21 21/02/2022 7 265 1804,46 4 118 808,56 22/02/2022 21 672 4475,45 13 417 2799,65 23/02/2022 3 65 436,5 8 321 2158,85 24/02/2022 21 741 4843,62 7 323 2059,06 25/02/2022 10 252 1531,63 20 1095 6899,92 28/02/2022 16 822 5255,87 3 579 3697,2 01/03/2022 20 1018 6513,57 0 0 0 02/03/2022 31 1333 8254,6 9 822 5051,6 03/03/2022 6 329 1998,15 3 385 2364,75 04/03/2022 20 764 4548,17 7 623 3604,06 07/03/2022 18 1056 5599,55 11 801 4257,88 08/03/2022 9 458 2428,09 13 778 4177,55 09/03/2022 3 516 2877,27 18 1668 9283,59 10/03/2022 17 1103 6184,52 8 317 1794,89 11/03/2022 9 829 4548,64 11 1527 8483,1 14/03/2022 7 649 3712,8 24 2602 14845,97 15/03/2022 3 690 4034,84 7 459 2672,67 16/03/2022 0 818 4984,07 0 1422 8651,59 17/03/2022 9 454 2751,78 13 916 5664,64 18/03/2022 18 1113 6856,3 4 295 1836,05 21/03/2022 1 364 2271,36 7 401 2526,54 22/03/2022 7 317 1984,2 23 2053 13417,38 23/03/2022 13 910 6146,32 10 412 2816,35 24/03/2022 0 793 5355,29 0 604 4155,34 25/03/2022 15 815 5495,14 7 446 3040,38 28/03/2022 8 469 3143,52 1 2 13,48 29/03/2022 4 189 1275,9 2 208 1404,56 30/03/2022 11 337 2264,61 0 0 0 31/03/2022 3 133 890,42 2 210 1410,91 01/04/2022 8 406 2729,9 7 212 1434,73 04/04/2022 0 709 4727,33 0 417 2798,03 05/04/2022 5 410 2756,23 1 9 60,84 06/04/2022 15 1344 8822,02 6 1094 7281,77 07/04/2022 6 141 935,75 7 199 1320,88 08/04/2022 7 353 2320,66 5 105 700,63 11/04/2022 15 370 2431,12 8 642 4225,07 12/04/2022 0 302 1977,1 0 625 4126,06 13/04/2022 8 999 7040,22 31 2892 20256 14/04/2022 15 934 6455,81 10 1261 8830,15 19/04/2022 12 550 3887,07 8 328 2327,78 20/04/2022 4 243 1717,6 8 672 4778,79 21/04/2022 4 227 1628,25 3 155 1121,36 22/04/2022 3 620 4717,39 13 751 5766,33 25/04/2022 3 240 1861,51 8 288 2245,39 26/04/2022 11 676 5284,22 3 324 2555,45 27/04/2022 20 851 6544,36 10 662 5065,23 28/04/2022 11 915 7008,63 8 821 6316,12 29/04/2022 19 967 7275,9 2 89 676,46 02/05/2022 10 1113 8283,84 12 1178 8785,52 03/05/2022 7 213 1593,41 6 407 3070,29 04/05/2022 8 355 2651,53 0 0 0 05/05/2022 7 727 5486,89 7 726 5516,44 06/05/2022 12 1419 10458,46 6 810 5915,51 09/05/2022 11 341 2444,9 2 161 1158,7 10/05/2022 16 657 4668,9 2 263 1881,42 11/05/2022 18 1450 10153,63 3 334 2364,75 12/05/2022 11 413 2848,13 5 482 3334,91 13/05/2022 8 275 1899,7 4 263 1828,8 16/05/2022 2 128 888,04 8 328 2288,75 17/05/2022 4 92 642,02 20 1523 10739,74 18/05/2022 6 337 2370,59 5 299 2116,77 19/05/2022 18 638 4454,84 7 322 2277,15 20/05/2022 17 645 4508,68 9 1238 8778,29 23/05/2022 18 512 3561,88 3 154 1071,96 24/05/2022 5 353 2454,23 2 523 3620,36 25/05/2022 7 417 2896,94 4 625 4366 26/05/2022 14 414 2907,32 7 574 4052,1 27/05/2022 3 150 1063,01 17 735 5249,52 30/05/2022 6 669 4713,84 2 250 1757,5 31/05/2022 15 1292 9096,58 10 1109 7813,24 01/06/2022 3 142 1012,03 10 1279 9236,55 02/06/2022 13 1293 9265,51 11 1018 7399,03 03/06/2022 13 784 5565,62 13 938 6646,29 06/06/2022 4 244 1746,8 9 567 4077,41 07/06/2022 4 194 1420,35 5 217 1584,84 08/06/2022 18 741 5367,36 5 182 1322,54 09/06/2022 6 396 2869,77 1 82 596,96 10/06/2022 20 887 6400,86 16 1019 7451,95 13/06/2022 4 365 2595,84 5 217 1553,81 14/06/2022 5 97 686,42 0 0 0 15/06/2022 10 371 2650,54 4 450 3221,51 16/06/2022 30 1243 8785,4 7 491 3506,08 17/06/2022 6 290 2053,2 2 214 1519,55 20/06/2022 0 77 542,84 0 5 35,65 21/06/2022 0 800 5694,08 0 5 35,75 22/06/2022 0 355 2503,92 0 346 2461,93 23/06/2022 10 427 3002,62 2 120 851,6 24/06/2022 7 308 2158,83 5 185 1313 27/06/2022 1 200 1420 6 550 3916,77 28/06/2022 2 90 638,08 4 215 1527,9 29/06/2022 5 100 708,28 2 51 364,15 30/06/2022 16 852 5901,72 0 0 0

