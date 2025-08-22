Gauche: après l'appel à l'union de Tondelier, la réponse de Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon le 27 mai 2025, à Paris ( AFP / Leo VIGNAL )

La rentrée politique se poursuit vendredi avec une prise de parole attendue de Jean-Luc Mélenchon aux universités d'été de La France insoumise, au lendemain d'un meeting unitaire des Ecologistes qui a rassemblé des représentants de toutes les nuances de gauche.

A Chateauneuf-sur-Isère, près de Valence dans la Drôme, la motion de censure contre François Bayrou souhaitée par LFI et le mouvement de blocage du 10 septembre sont dans tous les esprits.

Mais les municipales de 2026 et la présidentielle de 2027 - pour laquelle le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon semble être déjà prêt - ne sont pas loin également.

"Si Monsieur Bayrou est censuré, je pense que la question qui sera immédiatement posée, c'est la question du départ du président de la République lui-même", a estimé jeudi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur BFMTV.

Pour sa première prise de parole des "Amfis", surnom des universités d'été du Parti, jeudi, le triple candidat à la présidentielle a donné une conférence théorique sur l'organisation politique des villes. Mais sans entrer dans le concret de la stratégie insoumise pour les municipales, qui se tiendront dans plus de six mois.

Quelques heures après, à Strasbourg aux universités d'été des Ecologistes, la patronne du parti Marine Tondelier a, une nouvelle fois, lancé un appel à l'union à gauche pour 2027, son cheval de bataille.

"Arrêtons avec les attaques personnelles et les guerres picrocholines, et la commedia dell'arte, et les +gnagnagna, si tu me mets un dissident là, je t'en mets un là (...) On n'a pas le temps", a-t-elle martelé.

A gauche, le Parti socialiste d'Olivier Faure, les Ecologistes et les anciens Insoumis (Clémentine Autain, François Ruffin) sont des fervents défenseurs de l'union face à la menace de l'extrême droite, comme l'a su bon an mal an le faire le Nouveau Front populaire en 2024.

Mais les deux présidentiables que sont Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon s'y refusent, mettant en avance les diverges programmatiques à gauche. Le second s'est déjà dit favorable à l'union, mais derrière LFI et autour de son programme de rupture.

Présente à Strasbourg jeudi, la députée insoumise Alfa Dufour a fait état de "divergences stratégiques" entre LFI et les autres partis du NFP.

"Tu as justement dit +combien de jours, combien d'heures, combien de minutes, combien de temps avant la menace?+ Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà changé d'heure, qu'on est déjà dans une ère autoritaire", a-t-elle lancé à Marine Tondelier.

- A chaque parti sa rentrée -

Les universités d'été de LFI seront également rythmées par un débat samedi sur la commission d'enquête "Betharram" sur les violences en milieu scolaire, auquel le député insoumis Paul Vannier a invité la députée macroniste Violette Spillebout.

Les deux étaient co-rapporteurs de cette commission d'enquête.

Le grand raout de rentrée du mouvement de gauche radicale se clôturera dimanche matin par un meeting de la cheffe des députés LFI Mathilde Panot et du coordinateur du mouvement Manuel Bompard.

La France insoumise a refusé l'accès à ses universités d'été au journaliste du Monde, Olivier Pérou, co-auteur du livre enquête sur LFI "La Meute".

De son côté, le PCF organise ce week-end ses universités d'été avec un discours de Fabien Roussel attendu samedi.

La semaine prochaine ce seront les socialistes qui feront leur rentrée à Blois et les "unitaires" (ex-LFI), autour des députés François Ruffin et Clémentine Autain, à Châteaudun (Eure-et-Loir).