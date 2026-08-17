Wispr Flow est valorisée à 2 milliards de dollars grâce à l'engouement des investisseurs pour les start-ups spécialisées dans la conversion de la voix en texte grâce à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des informations sur le dernier tour de financement et les commentaires des analystes) par Pragyan Kalita

La start-up spécialisée dans l’IA Wispr Flow a presque triplé sa valorisation pour atteindre 2 milliards de dollars en neuf mois, ce qui souligne l’engouement des investisseurs pour les outils vocaux permettant aux utilisateurs de travailler et d’écrire sans utiliser leurs mains.

La société spécialisée dans la dictée par IA a annoncé lundiavoir levé 280 millions de dollars lors d’un tour de table de série B, mené par l’investisseur existant Menlo Ventures etauquel ont participé ses bailleurs de fonds actuels Notable Capital, NEA et Neo Ventures. Parmi les nouveaux investisseurs figuraient Acrew, Forerunner, Goodwater et Peak XV.

Basée à San Francisco, Wispr avait levé 25 millions de dollars lors d’un tour de table d’extension de série A en novembre dernier, pour une valorisation de 700 millions de dollars. Le montant total des financements atteint désormais 361 millions de dollars.

Les capitaux mondiaux de capital-risque affluent de plus en plus vers les start-ups spécialisées dans l’IA, la robotique et les puces électroniques, alimentant ainsi une vague de sociétés valorisées à plus d’un milliard de dollars, des tours de table de suivi plus rapides et des valorisations en forte hausse pour un groupe restreint d’entreprises à forte croissance.

Wispr Flow, dont le logiciel convertit la parole en texte pour la rédaction et les tâches professionnelles, a indiqué que ses produits étaient utiliséspar plus de 10.000 entreprises.

“La valeur peut être au rendez-vous si le taux de croissance se maintient, car une croissance trimestrielle à trois chiffres partant d’une base modeste est le chiffre le plus facile à générer en capital-risque pendant quelques trimestres, mais aussi le plus difficile à maintenir une fois que les premiers adeptes ne constituent plus l’ensemble de la clientèle”, a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Cerity Partners.

Lundi, l’entreprise a également dévoilé un aperçu de Canto, son premier modèle propriétaire de reconnaissance vocale.

“Nous avons développé ce modèle pour les situations réelles d’utilisation de Flow. Dans les conditions les plus difficiles, avec du bruit de fond, du vent, des accents prononcés ou de la musique, les taux d’erreur passent de plus de 30% des mots à un taux compris entre 5% et 10%”, a déclaré le directeur général Tanay Kothari dans un article de blog.