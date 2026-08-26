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WiseTech, leader australien du secteur des logiciels, enregistre une chute de 10 % après avoir manqué ses objectifs de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne WiseTech Global

WTC.AX a annoncé mercredi un bénéfice annuel inférieur aux estimations du marché, les frais d'intérêts et d'amortissement liés à l'acquisition d'e2open ayant pesé sur ses résultats, ce qui a entraîné une chute de plus de 10 % du cours de son action.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'action du fournisseur de logiciels logistiques a chuté de 10,3 % à 40,8 dollars australiens, faisant reculer l'indice de référence AX200 .AXJO de 0,3 % et le sous-indice technologique .AXIJ de 3 %.

* WiseTech a déclaré que son acquisition de la société américaine de cloud computing e2open avait pesé sur son bénéfice annuel, les charges d’intérêts et d’amortissement liées à cette opération ayant réduit son résultat statutaire.

* La plus grande entreprise technologique australienne en termes de capitalisation boursière a affiché un bénéfice net statutaire après impôts de 178,7 millions de dollars pour l'exercice clos le 30 juin, manquant ainsi le consensus de Visible Alpha (VA), qui s'élevait à 181,9 millions de dollars, selon une note de Jefferies.

* CargoWise, la principale source de revenus de l’entreprise, a également manqué de 0,7 % l’estimation de VA.

* Début août, la société a finalisé l'acquisition d'e2open pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards de dollars.

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WISETECH GLOB
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