WisdomTree étoffe sa gamme d’ETF Efficient Core
information fournie par AOF 09/10/2025 à 10:32

(AOF) - WisdomTree annonce le lancement du fonds WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (NTSZ). Ce fonds vise à répliquer la performance avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS. Le total des frais sur encours (TFE) de cet ETF s’élève à 0,20 %. Coté sur Euronext Paris, BörseXetra et BorsaItaliana, le fonds est également coté sur le London Stock Exchange, depuis le 8 octobre.

L'indice est conçu pour offrir une exposition de 90 % aux actions à moyenne et grande capitalisation de la zone euro et de 60 % aux contrats à terme sur obligations souveraines de la zone euro.

Il constitue donc une alternative à effet de levier, plus efficiente en termes de capital, que le traditionnel portefeuille 60/40.

"L'ETF est éligible au PEA et son lancement souligne l'engagement de WisdomTree à offrir aux investisseurs français des solutions innovantes et rentables, combinant les atouts des ETF avec les avantages de l'un des dispositifs d'épargne les plus populaires en France", précise un communiqué de WisdomTree.

