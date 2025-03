WisdomTree dévoile deux nouveaux ETF: défense et nucléaire

(AOF) - WisdomTree annonce le lancement de deux nouveaux ETF, les fonds WisdomTree Europe Defence Ucits ETF (WDEF) et WisdomTree Uranium and Nuclear Energy Ucits ETF (NCLR), cotés dès aujourd’hui sur les places allemande et italienne, avant Londres le 12 mars. Le fonds WDEF vise à répliquer l'indice WisdomTree Europe Defence Ucits, conçu pour répliquer la performance des entreprises européennes impliquées dans l'industrie de la défense.

Il s'agit des fabricants d'équipements, de pièces ou de produits de défense civile, des fabricants de produits électroniques de défense, et des entreprises d'équipements de défense spatiale. L'indice exclut les entreprises impliquées dans des armes controversées interdites par le droit international, telles que les armes à sous-munitions, les mines terrestres antipersonnel ainsi que les armes biologiques et chimiques, de même que les entreprises qui enfreignent les règles du Pacte mondial des Nations unies (UNGC). Ce fonds est selon WisdomTree "le premier ETF à cibler uniquement les entreprises européennes actives dans l'industrie de la défense".

Le fonds NCLR vise à répliquer l'indice WisdomTree Uranium and Nuclear Energy Ucits, conçu pour répliquer les performances des entreprises spécialisées dans les composants les plus critiques de la chaîne de valeur de l'uranium et de l'énergie nucléaire. Il investit sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, aux producteurs d'uranium autant qu'aux entreprises impliquées dans la construction, le développement et la maintenance des infrastructures et réacteurs nucléaires.

" Après plusieurs décennies de sous-investissement, les nations européennes s'engagent à accroître leurs budgets de défense pour satisfaire au seuil de 2 % du PIB fixé par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), souligne WisdomTree. "Ce changement crée des opportunités à long terme dans des domaines tels que la fabrication liée à la défense, l'innovation technologique et la défense spatiale, offrant un potentiel de croissance significatif à la fois pour les entreprises établies et les nouveaux entrants", estime la société.

Parallèlement, l'énergie nucléaire "revient sur le devant de la scène en raison de l'augmentation de la demande énergétique mondiale et de l'impératif d'atteindre le zéro émission nette".