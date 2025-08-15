Bureau Veritas sous pression proche de ses plus bas information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 14:53









(Zonebourse.com) - En repli marqué depuis le début de l'année, le titre Bureau Veritas reste fragilisé sous ses moyennes mobiles clés, avec une dynamique vendeuse qui limite les velléités de rebond à court terme.



En baisse de 3,9% sur un mois et de 8,5% depuis janvier, le titre évolue au-dessus du support immédiat à 26,44 EUR, premier rempart avant 24,74 EUR. Les cours se maintiennent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signalant un biais baissier, tandis que la dynamique traduit une pression vendeuse persistante.



La séquence de creux et sommets descendants amorcée depuis le printemps confirme l'absence de reprise technique durable. La zone des 26,44 EUR demeure stratégique : sa rupture ouvrirait la voie vers 24,74 EUR, seuil observé en début d'année. À l'inverse, un rebond soutenu buterait rapidement sur la résistance à 27,30 EUR, obstacle majeur à court terme.



Le scénario central reste orienté vers une poursuite de la consolidation vers 26 EUR, avec un risque d'extension vers 24,74 EUR si la pression se renforce. L'invalidation interviendrait uniquement sur un franchissement confirmé de 27,30 EUR, susceptible de réactiver une phase de reprise plus constructive.





Valeurs associées BUREAU VERITAS 26,900 EUR Euronext Paris +0,22%