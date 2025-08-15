Bureau Veritas sous pression proche de ses plus bas
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 14:53
En baisse de 3,9% sur un mois et de 8,5% depuis janvier, le titre évolue au-dessus du support immédiat à 26,44 EUR, premier rempart avant 24,74 EUR. Les cours se maintiennent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signalant un biais baissier, tandis que la dynamique traduit une pression vendeuse persistante.
La séquence de creux et sommets descendants amorcée depuis le printemps confirme l'absence de reprise technique durable. La zone des 26,44 EUR demeure stratégique : sa rupture ouvrirait la voie vers 24,74 EUR, seuil observé en début d'année. À l'inverse, un rebond soutenu buterait rapidement sur la résistance à 27,30 EUR, obstacle majeur à court terme.
Le scénario central reste orienté vers une poursuite de la consolidation vers 26 EUR, avec un risque d'extension vers 24,74 EUR si la pression se renforce. L'invalidation interviendrait uniquement sur un franchissement confirmé de 27,30 EUR, susceptible de réactiver une phase de reprise plus constructive.
Valeurs associées
|26,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
A lire aussi
-
"C'est chercher à le tuer une deuxième fois". L'abattage à Epinay-sur-Seine d'un olivier planté en hommage à Ilan Halimi, jeune Juif torturé à mort en 2006, a fait réagir vendredi jusqu'au président Emmanuel Macron, alors qu'une enquête a été ouverte. "Abattre ... Lire la suite
-
"Les menaces sont devenues tellement insistantes que j'ai pris la décision d'annuler la diffusion pour éviter la mise en danger des agentes et des agents", explique le maire de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) au sujet de l'annulation de la projection sur écran ... Lire la suite
-
La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se dit "déçue" et "en colère" après l'échec des négociations. Les 185 pays réunis à Genève ont échoué à se mettre d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi sur un texte contraignant pour ... Lire la suite
-
En pleine vague de chaleur, des visiteurs profitent de la fraîcheur du Musée des Egouts de Paris.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer