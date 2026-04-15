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Winmark en baisse après un recul du chiffre d'affaires et des bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 19:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Les actions de la société de franchisage Winmark Corporation WINA.O ont baissé d'environ 3 % à 405 $

** La société déclare un revenu total de 20,9 millions de dollars pour le premier trimestre, contre 21,9 millions de dollars il y a un an

** BPA trimestriel de 2,50 $, contre 2,71 $ il y a un an

** Les résultats du 1er trimestre 2025 comprenaient 2,2 millions de dollars de revenus de location provenant du règlement d'un litige avec un client

** Les actions de WINA ont augmenté de 5,5 % en 2025

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