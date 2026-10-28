Wingstop s'envole après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

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28 octobre - ** L'action de la chaîne de restaurants Wingstop WING.O affiche une hausse de 9% à 135,10 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un BPA ajusté de 1,08 $ au troisième trimestre, contre des estimations de 1,03 $ - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 5,3% à 185,1 millions de dollars, mais reste en deçà des estimations de 193,2 millions, pénalisé par la pression persistante sur les dépenses de consommation

** La société prévoit une baisse des ventes à périmètre constant sur le marché intérieur comprise entre 6,5% et 7% pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure de baisse de 4% à 6%

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 48,2% depuis le début de l'année