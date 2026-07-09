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WINFARM sécurise une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 5 millions d'euros pour financer la croissance de VITAL CONCEPT
information fournie par Boursorama CP 09/07/2026 à 17:45

Communiqué de presse WINFARM

WINFARM sécurise une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 5 millions d'euros pour financer la croissance de VITAL CONCEPT

WINFARM annonce la conclusion ce jeudi 9 juillet 2026, d'un accord avec son syndicat bancaire portant sur une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 5 M€ d’une durée de 3 ans, assortie de 2 options d’extension de 1 an. Cette opération permet à la 1ère filiale du Groupe de disposer d'une réserve de liquidité mobilisable selon ses besoins. Levier essentiel d’accompagnement de la hausse de l'activité, de la sécurisation du cycle d'exploitation, ce financement renforce également la structure financière de l'entreprise.

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