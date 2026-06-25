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WINFARM : Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par l’assemblée générale du 25 juin 2026.
information fournie par Boursorama CP 25/06/2026 à 18:00

Communiqué de presse WINFARM

Descriptif du programme de rachat d’actions propres approuvé par l’assemblée générale du 25 juin 2026.

Conformément aux dispositions (i) du règlement délégué n°2016/1052 complétant le règlement européen n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d’actions ainsi que (ii) des articles 241-1 et suivants du règlement général de l’AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société WINFARM, autorisé par l’assemblée générale du 25 juin 2026.

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