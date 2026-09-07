Communiqué de presse WINFARM
Chiffre d’affaires semestriel 2026
Accélération de la croissance au 2ème trimestre 2026 (+4,1%), portée par le fort rebond d’AgroProduction
Chiffre d’affaires semestriel de 76,3 M€, en progression de +2,4 %
Amélioration de la rentabilité opérationnelle et de la poursuite du désendettement attendue sur l’exercice 2026
Après un début d’exercice en progression modérée (+0,6 % au 1er trimestre), l’activité du Groupe a nettement accéléré au 2ème trimestre 2026, avec un chiffre d’affaires de 39,6 M€, en croissance de +4,1 % par rapport au 2ème trimestre 2025.
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