Winfarm annonce un retour à l'équilibre opérationnel au premier semestre

Le numéro un français de la vente à distance pour le monde agricole a publié ses résultats consolidés pour le premier semestre 2026. Porté par une accélération de son activité au deuxième trimestre ( 4,1%), le groupe affiche un chiffre d'affaires semestriel de 76,2 millions d'euros, en hausse de 2,3% par rapport à la même période en 2025.

La dynamique est tirée par l'AgroFourniture (87% de l'activité), qui progresse de 1,4% à 66,0 millions d'euros grâce aux marques Vital Concept, Equideos et Kabelis. L'AgroProduction enregistre de son côté une nette hausse de 8,8% à 9 millions d'euros, soutenue par un fort rebond au deuxième trimestre ( 27,3%) et le développement international de la filiale Alphatech, notamment en Asie via sa structure à Singapour. Enfin, les "Autres activités" (AgroConseil et AgroInnovation) progressent de 8%, portées par les nouveaux référencements de la marque de produits laitiers Au Pré ! auprès d'enseignes grand public telles que Grand Frais.

Sur le plan financier, Winfarm atteint un taux de marge brute historique de 34,8% ( 1,2 point), à 26,5 millions d'euros, sous l'effet d'une discipline commerciale accrue et de l'ajustement des prix de vente face aux coûts d'achat. Malgré des charges externes ponctuellement alourdies par le 30? anniversaire de Vital Concept et le déploiement de la marque Au Pré !, l'Ebitda s'inscrit en hausse de 9,2% à 2,7 millions d'euros.

Cette maîtrise des charges a permis un retour à un résultat d'exploitation positif à 115 000 euros (contre -316 000 euros au premier semestre 2025). Le résultat net s'est également amélioré de manière significative, affichant une perte réduite à -247 000 euros (contre -653 000 euros un an plus tôt). Fort de ces performances, le groupe a confirmé anticiper une croissance de son activité et une progression de son Ebitda sur l'ensemble de l'exercice 2026.