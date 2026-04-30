Winamp Group publie ses résultats annuels 2025 et affirme son ambition de devenir la “Business Platform” de référence pour les artistes

Winamp Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALWIN), propriétaire des plateformes Winamp, Jamendo, Bridger et Hotmix, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice 2025.

L’année 2025 marque une étape clé dans la transformation du Groupe, avec le déploiement de sa plateforme Winamp for Creators et son positionnement comme “Business Platform” dédiée aux artistes.

Dans un contexte où les artistes deviennent de véritables entrepreneurs, Winamp propose une solution intégrée leur permettant de gérer, développer et monétiser leur activité au sein d’un environnement unifié.

L’année 2026 s’ouvre sur une phase d’accélération, avec pour objectif d’élargir la base d’utilisateurs et de renforcer l’adoption de la plateforme.

Le Groupe entend ainsi s’imposer comme un acteur clé de la nouvelle économie musicale.