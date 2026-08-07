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Winamp Group informe d'une évolution de la détention d'une tranche de son financement obligataire
information fournie par Boursorama CP 07/08/2026 à 18:30
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Winamp Group (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) informe que Maxximum SRL, actionnaire de référence de la Société, a acquis auprès de Hexagon Capital Fund les obligations émises dans le cadre de la deuxième tranche du financement obligataire conclu entre Winamp Group et Hexagon Capital Fund en 2025. Cette opération porte exclusivement sur le transfert de propriété des obligations concernées.

À la suite du franchissement temporaire du seuil de 50 % intervenu lors de l'augmentation de capital du 23 février 2026, la réglementation belge prévoit une période permettant de ramener la participation sous ce seuil. Cette opération permet à Alexandre Saboundjian, au travers de Maxximum SRL et Maxximum Group SRL, de se conformer à cette disposition.

Cette évolution est sans incidence sur l'engagement d'Alexandre Saboundjian et des sociétés qu'il contrôle envers Winamp Group. Maxximum SRL demeure l'actionnaire de référence de la Société et poursuit son accompagnement du développement à long terme du Groupe.

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