Winamp Group annonce son chiffre d‘affaires pour 2025, passe le cap des 75.000 artistes et accélère la transformation de Winamp en plateforme au service des créateurs

Winamp Group, propriétaire des plateformes Winamp, Jamendo et Bridger , a poursuivi en en 2025 sa transformation stratégique engagée autour de Winamp for Creators. L’exercice a été marqué par une année de structuration et de préparation, tant sur le plan produit que commercial, visant à créer les conditions d’une montée en puissance progressive de la monétisation à partir de 2026. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires consolidé normalisé du Groupe s’établit à 2,15 M€, reflétant une phase de transition assumée.



« Les fondations sont désormais en place pour engager une croissance effective de notre chiffre d’affaires à partir de 2026. Les fonctionnalités livrées d’ici fin février finaliseront une plateforme complète, conçue pour répondre aux besoins concrets des artistes en matière de monétisation. L’accueil du produit et l’intérêt exprimé par les créateurs confirment la pertinence de la stratégie engagée il y a deux ans. Cette phase de construction était indispensable pour réunir, au sein d’une même plateforme, des services aujourd’hui dispersés chez de multiples acteurs. Nous donnons rendez-vous aux investisseurs le jeudi 26 février à l’occasion d’un webinaire dédié à nos perspectives 2026. » commente Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp Group