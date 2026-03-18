 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip Energies lance un rachat d'actions pour €150 mlns
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 07:47

Technip Energies NV TE.PA :

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS POUVANT ATTEINDRE 150 MILLIONS D'EUROS

* JUSQU'À EUR 120 MLNS POUR L'ACHAT D'ACTIONS ORDINAIRES POUR ANNULATION

* JUSQU'À 30 MILLIONS D'EUROS DESTINÉS À REMPLIR LES OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ AU TITRE DE PLANS D'INTÉRESSEMENT EN ACTIONS

* LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS SE POURSUIVRA JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026

Texte original nGNE95MVlc Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
31,7400 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank