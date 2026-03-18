Technip Energies lance un rachat d'actions pour €150 mlns

Technip Energies NV TE.PA :
* ANNONCE LE LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
* LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS POUVANT ATTEINDRE 150 MILLIONS D'EUROS
* JUSQU'À EUR 120 MLNS POUR L'ACHAT D'ACTIONS ORDINAIRES POUR ANNULATION
* JUSQU'À 30 MILLIONS D'EUROS DESTINÉS À REMPLIR LES OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ AU TITRE DE PLANS D'INTÉRESSEMENT EN ACTIONS
* LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS SE POURSUIVRA JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026
Texte original nGNE95MVlc
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer