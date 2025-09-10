Winamp for Creators s’associe à la chanteuse belge de renom Typh Barrow pour une collaboration digitale complète

Winamp for Creators – la plateforme tout-en-un conçue pour simplifier la vie des artistes et des professionnels de la musique en regroupant les outils et services essentiels pour la gestion musicale et l’optimisation des revenus – annonce sa première collaboration en services digitaux avec l’artiste belge largement reconnue Typh Barrow.



Après une pause de deux ans, l’auteure-compositrice Typh Barrow revient avec Close to Me, un titre pop-soul sensuel et envoûtant, empreint de passion.

Récompensée par deux albums certifiés Or (RAW, Aloha), Typh a conquis le public grâce à sa voix puissante et sa présence scénique magnétique. Avec une nouvelle tournée prévue début 2026, ce retour marque la renaissance très attendue de l’une des voix les plus emblématiques de Belgique.



Dans le cadre de cette collaboration, Winamp for Creators devient le partenaire digital principal et privilégié du prochain projet de Typh Barrow. Le partenariat repose sur une stratégie digitale à 360° visant à construire, gérer, promouvoir et monétiser à la fois la musique et la fanbase.



Parmi les services proposés : distribution musicale mondiale, un site internet nouvelle génération avec CRM fans et outils de monétisation, ainsi que des fonctionnalités marketing avancées incluant des campagnes pre-save, du Playlisting et de la publicité digitale ciblée.