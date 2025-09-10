 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 806,43
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Winamp for Creators s’associe à la chanteuse belge de renom Typh Barrow pour une collaboration digitale complète
information fournie par Boursorama CP 10/09/2025 à 09:00

Winamp for Creators – la plateforme tout-en-un conçue pour simplifier la vie des artistes et des professionnels de la musique en regroupant les outils et services essentiels pour la gestion musicale et l’optimisation des revenus – annonce sa première collaboration en services digitaux avec l’artiste belge largement reconnue Typh Barrow.

Après une pause de deux ans, l’auteure-compositrice Typh Barrow revient avec Close to Me, un titre pop-soul sensuel et envoûtant, empreint de passion.
Récompensée par deux albums certifiés Or (RAW, Aloha), Typh a conquis le public grâce à sa voix puissante et sa présence scénique magnétique. Avec une nouvelle tournée prévue début 2026, ce retour marque la renaissance très attendue de l’une des voix les plus emblématiques de Belgique.

Dans le cadre de cette collaboration, Winamp for Creators devient le partenaire digital principal et privilégié du prochain projet de Typh Barrow. Le partenariat repose sur une stratégie digitale à 360° visant à construire, gérer, promouvoir et monétiser à la fois la musique et la fanbase.

Parmi les services proposés : distribution musicale mondiale, un site internet nouvelle génération avec CRM fans et outils de monétisation, ainsi que des fonctionnalités marketing avancées incluant des campagnes pre-save, du Playlisting et de la publicité digitale ciblée.

Valeurs associées

LLAMA GROUP
0,5230 EUR Euronext Paris -2,97%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Bloquons tout": des heurts devant le lycée Hélène Boucher à Paris
    "Bloquons tout": des heurts devant le lycée Hélène Boucher à Paris
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 09:37 

    Des heurts éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre aux abords du lycée Hélène Boucher à Paris dans le cadre des actions à l'appel de "Bloquons tout", une mobilisation citoyenne née sur les réseaux sociaux. IMAGES

  • "Bloquons tout": les forces de l'ordre mobilisées à Paris et en province
    "Bloquons tout": les forces de l'ordre mobilisées à Paris et en province
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 09:36 

    Images des forces de l'ordre mobilisées à Nantes (Loire-Atlantique), à Toulouse (Haute-Garonne) et à Paris, au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, alors que des premières actions ont débuté à l'appel de "Bloquons tout", ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le député Manuel Bompard de La France Insoumise avant le vote de confiance sur le budget d'austérité du gouvernement, à l'Assemblée nationale à Paris, le 8 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    LFI déposera une motion de censure à l'Assemblée contre Sébastien Lecornu
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:09 

    La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank