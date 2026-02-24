 Aller au contenu principal
Winamp for Creators annonce le lancement des fonctionnalités Website Builder, Fanzone et des services de merchandising : une nouvelle ère du Direct-to-Fan pour les artistes
information fournie par Boursorama CP 24/02/2026 à 09:00

L’ère du streaming a atteint un plateau, et les créateurs sont prêts pour la suite. Aujourd’hui, Winamp for Creators annonce le lancement de sa suite complète de services — Website Builder, Fanzone et Merchandising — permettant aux artistes de reprendre pleinement le contrôle de leur activité, de leur audience et de leurs revenus en 2026 et au-delà.

Alors que la croissance mondiale du streaming ralentit sur des marchés matures comme les États-Unis et que les rémunérations continuent de diminuer, les artistes ne peuvent plus compter uniquement sur le streaming pour faire vivre leur carrière. Par ailleurs, 96 % des nouvelles sorties musicales proviennent désormais de créateurs indépendants et artistes DIY, marquant un tournant clair vers une industrie centrée sur les créateurs. Le lancement des nouveaux produits de Winamp répond directement à ce contexte : il est temps de passer au D2F (Direct-to-Fan).

« Les artistes n’ont pas besoin de plus de plateformes, ils ont besoin de reprendre la main », a déclaré Alexandre Saboudjian, CEO. « Avec ces nouveaux outils, Winamp offre aux créateurs ce que l’industrie attendait : un moyen de gérer leur carrière musicale comme une véritable entreprise, avec un contrôle total sur leurs relations avec leurs fans, leurs sources de revenus et leur marque. »

