Winamp annonce les 3 artistes sélectionnés du programme Winamp Creators

Winamp, filiale de Winamp Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALWIN), est ravi d’annoncer les trois artistes sélectionnés pour la première édition du Winamp Creators Program, à l’issue d’un engouement mondial exceptionnel. L’initiative a reçu plus de 4 000 candidatures provenant de 110 pays, aboutissant à une liste finale de 20 projets remarquables. À partir de cette sélection impressionnante, le comité musical de Winamp a dû relever le défi de choisir seulement trois artistes dont la vision, la créativité et l’ambition faisaient le plus écho à la mission du programme.



Du 15 janvier au 15 juin 2026, les artistes sélectionnés seront accompagnés par Winamp dans le développement de leur prochain projet musical majeur (EP, mixtape ou album), grâce à un financement personnalisé, un mentorat d’experts et un accompagnement dédié en communication.



Leurs sorties seront distribuées via Winamp for Creators, en profitant de fonctionnalités innovantes telles que la Fanzone et le tout nouveau Website Builder, afin de renforcer l’engagement de leur communauté et leurs capacités de monétisation.



Découvrez les artistes du Winamp Creators Program 2026:



- Louve (France) — Autrice-compositrice-interprète

- Sorvina (États-Unis) — Rappeuse & conteuse

- Bleu Nuage (Suisse) — Producteur de musique électro