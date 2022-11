Wim Guilliams s'apprête à succéder à Christophe Boizard à la fonction de CFO d'Ageas

Aujourd'hui, Ageas a annoncé que dès le 1 juin 2023, et sous réserve des approbations réglementaires nécessaires, Wim Guilliams succédera à Christophe Boizard ; celui-ci a en effet annoncé son intention de prendre sa retraite en tant que CFO d'Ageas après avoir exercé cette fonction pendant plus de 11 ans.

Avec Wim Guilliams, CFO actuel de la filiale belge d’Ageas, AG Insurance, Ageas nomme un directeur chevronné disposant de vastes connaissances financières et parfaitement au fait du fonctionnement du Groupe ainsi que du secteur de l'assurance.

Grâce aux postes de direction qu'il a précédemment occupés dans divers groupes financiers, et après avoir dirigé le projet de mise en œuvre des nouvelles règles comptables IFRS 17 au sein d'Ageas, Wim est parfaitement qualifié pour diriger avec succès la communauté Ageas Finance et contribuer à la poursuite du développement de l'entreprise.

Wim Guilliams a rejoint Ageas en 2015 en tant que directeur financier d'AG Insurance. Avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction et d'administration au sein du groupe KBC en Belgique et en Europe de l'Est, ainsi que chez ING Insurance en Belgique.

En tant que CFO récemment nommé, Wim sera également proposé comme membre du Conseil d’administration d’Ageas à l’Assemblée générale des actionnaires du 17 mai 2023. Sa nomination est soumise à l’approbation de la Banque nationale de Belgique.

Dès le 1er janvier 2023, Wim sera nommé Deputy CFO d'Ageas afin de mettre en place la transition avec Christophe.

AG Insurance de son côté a également annoncé ce matin qu'un successeur à Wim Guilliams au poste de CFO d'AG avait été nommé. Pour plus de détails, nous nous référons au communiqué de presse d'AG .

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas : « Je tiens à féliciter Wim pour sa nomination au poste de CFO d’Ageas. Je le connais depuis de nombreuses années et je suis convaincu qu'avec son expertise et sa passion pour la finance, son souci permanent de la performance et sa connaissance d'Ageas, il développera encore plus le rôle de « Group Finance » au sein d’Ageas.

J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Christophe Boizard pour sa contribution exceptionnelle qui a permis d'amener Ageas là où elle se trouve aujourd'hui. Au cours de son mandat de CFO, Christophe a mis en place une équipe financière solide et a contribué au lancement de l'activité de réassurance.

Il a également émis avec succès plusieurs programmes d'emprunt et a réussi à considérablement améliorer les notations financières du Groupe. Christophe nous laisse une base financière solide sur laquelle le Groupe pourra continuer à se développer.

En tant que collègue au sein du Comité Exécutif depuis 11 ans, je tiens également à remercier Christophe pour son analyse pointue et son souci de la performance qui se sont avérés d'une grande valeur dans la croissance du Groupe ! »

Wim Guilliams, CFO AG Insurance : « Je suis honoré d'endosser le rôle de directeur financier d'Ageas et ravi de poursuivre l'excellent travail de mon prédécesseur. Ageas jouit d'une solide réputation en matière de résultats et je me réjouis de travailler avec l'ensemble de la communauté financière du Groupe pour contribuer à la réalisation de nos objectifs et à la croissance durable d'Ageas. »

