SES: chute de 46% du profit net ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - SES publie un profit net ajusté en chute de 46% à 42 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, plombé par des charges de dépréciations et d'amortissement en hausse ainsi que par des coûts nets de financement plus élevés.



L'opérateur de satellites luxembourgeois a cependant réalisé un EBITDA ajusté quasi-stable (-0,9%) à changes constants, à 280 millions d'euros, pour des revenus de 509 millions (-0,5% à changes constants).



Une croissance de 8,4% des revenus de ses activités réseaux, tirée par les activités gouvernementales (+13,1%) et mobilité (+8,5%), a globalement compensé une contraction de 10,6% de ceux de ses activités médias.



SES confirme anticiper pour 2025 un EBITDA ajusté globalement stable et des revenus inchangés par rapport à 2024, à taux de changes constants. Il se dit aussi en bonne voie de finaliser l'acquisition d'Intelsat au cours du second semestre.





Valeurs associées SES 4,6700 EUR Euronext Paris +4,29%