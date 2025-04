Les résultats de Caterpillar en baisse au 1T et inférieurs aux attentes

Le groupe américain Caterpillar a publié mercredi des résultats pour le premier trimestre en baisse et inférieurs aux attentes du marché, attribuant cette tendance à des volumes de vente plus faibles et à des prix en recul.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le chiffre d'affaires a baissé de 10% à 14,2 milliards de dollars et le bénéfice net a atteint 2 milliards de dollars, contre 2,86 milliards un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, valeur privilégiée par les marchés, le bénéfice net ressort à 4,25 dollars, contre 5,60 dollars un an plus tôt. Le consensus des analystes de FactSet attendait 4,35 dollars, et un chiffre d'affaires de 14,72 milliards.

Le groupe précise que le volume inférieur des ventes - chiffré à 1,1 milliard de dollars - s'explique surtout par les conséquences de l'évolution des stocks des revendeurs.

Les dirigeants avaient prévenu fin janvier, après un nouveau recul trimestriel des ventes fin 2024, que la baisse allait se prolonger en 2025.

Jim Umpleby, patron de Caterpillar, a néanmoins qualifié mercredi ces résultats de "solides".

"Notre bilan fort nous a permis de restituer plus de 4 milliards de dollars aux actionnaires par des rachats d'actions et des dividendes", a-t-il précisé, cité dans un communiqué.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Caterpillar progressait de 1,91%.