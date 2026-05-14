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Willis Lease Finance recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Le titre de la société de location de moteurs d'avion Willis Lease Finance ( WLFC.O ) a reculé de 1,7% en pré-ouverture, à 208 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** WLFC, société basée en Floride, a annoncé tôt jeudi le prix de son offre d'obligations convertibles de 200 millions de dollars à 2,5% sur 5 ans (OC)

** Le montant de l'offre a été porté de 175 millions de dollars ** La société annonce également une offre d'actions empruntées portant sur 281 250 actions à 192 $, souscrite par Morgan Stanley afin de faciliter les opérations de couverture du delta par certains investisseurs dans les obligations convertibles

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles, fixé à 268,80 $, représente une prime de 40% par rapport au prix d'offre public de l'émission d'actions

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations convertibles pour rembourser temporairement les montants dus au titre de sa ligne de crédit renouvelable jusqu'à ce qu'il soit affecté à des besoins généraux de l'entreprise

** Morgan Stanley, BofA et Deutsche Bank sont les co-chefs de file pour l'offre d'obligations convertibles

** L'action WLFC a baissé au cours des cinq dernières séances, mais affiche une hausse de 56% depuis le début de l'année jusqu'à mercredi

** Avec 7 millions d'actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars

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