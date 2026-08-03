Williams va racheter Momentum et revoit à la hausse ses prévisions d'Ebitda pour 2026

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WMB.N (Williams Companies) a annoncé son intention d'acquérir Momentum Midstream et de revoir à la hausse ses prévisions annuelles, dans le but de se développer dans le bassin schisteux de Haynesville afin de répondre à la demande croissante en gaz naturel liquéfié et en électricité sur la côte du golfe du Mexique.

L’opérateur de gazoducs a précisé que la transaction serait évaluée à un montant pouvantatteindre 5,5 milliards de dollars, dont environ 3,5 milliards de dollars en espèces et en dette, et environ 2 milliards de dollars en actions Williams .

Elle a revu à la hausse ses prévisions de résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour 2026, les portant de 8 ,2 milliards de dollars (valeur médiane précédente) à une fourchette comprise entre 8 ,3 et 8 ,5 milliards de dollars.

“Nous annonçons l’acquisition de Momentum Midstream, une plateforme hautement stratégique qui renforce notre position dans le corridor de demande de GNL le plus important du pays”, a déclaré le directeur général Chad Zamarin dans le communiqué de la société.

Momentum apporte plus de 4 000 miles de gazoducs et plus d’un million d’acres dédiés dans la région de Haynesville, avec une capacité de collecte de 6 milliards de pieds cubes par jour(cfd) et trois gazoducs "take-or-pay" capables de transporter 4,05 milliards de cfd.

Williams a indiqué que cette transaction représentait environ 8,5 fois l’EBITDA prévisionnel pour 2027 et qu’elle devrait contribuer à la hausse du bénéfice par action et des flux de trésorerie disponibles par action.

La société a également annoncé des projets d’expansion liés à cette opération.

Elle a précisé que le projet Delta Access coûterait environ 1,5 milliard de dollars et offrirait une capacité initiale de 2,25 milliards de cfd, sa mise en service étant prévue au premier trimestre 2029.

Le Shelby Trough Connector apporterait initialement une capacité supplémentaire de 750 millions de cfd et entrerait en service au deuxième trimestre 2028.

Par ailleurs, Williams a annoncé un Ebitda ajusté de 1,921 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 1,808 milliard de dollars un an plus tôt.

Son résultat net trimestriel a progressé à 827 millions de dollars, soit 0,68 dollar par action diluée, contre 546 millions de dollars, soit 0,45 dollar par action, il y a un an.

“Williams a encore enregistré un trimestre de résultats solides, alors que nous continuons à répondre à la demande croissante en infrastructures énergétiques fiables”, a déclaré M. Zamarin.