Le ministre américain de la Justice en passe d'être confirmé par le Sénat

Todd Blanche, ministre de la Justice américain par intérim, à Washington le 15 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

L'ancien avocat de Donald Trump, Todd Blanche, semble être en bonne voie lundi pour devenir le prochain ministre de la Justice des Etats-Unis, après que deux sénateurs républicains ont levé leur opposition à sa nomination définitive.

Ministre de la Justice par intérim depuis le limogeage de Pam Bondi en avril, Todd Blanche a été nommé pour occuper le poste de manière permanente par Donald Trump.

Mais sa confirmation par le Sénat, comme l'exige la Constitution, a subi un contretemps en raison des exigences de deux élus républicains, John Cornyn et Thom Tillis, dont les votes sont indispensables.

Ces derniers demandaient des garanties écrites sur l'abandon définitif par le gouvernement Trump d'un fonds "anti-instrumentalisation" visant à compenser financièrement des alliés de Donald Trump poursuivis sous l'administration Biden. Ils exigeaient aussi des restrictions sur les personnes concernées par l'immunité fiscale pour la famille Trump et que celle-ci soit uniquement rétroactive.

Face au blocage, qui avait poussé le président américain à envisager de renvoyer sa nomination après les élections législatives de mi-mandat de novembre, Todd Blanche a publié ce week-end un arrêté répondant aux exigences majeures des deux sénateurs.

Cette démarche est le fruit "de discussions de bonne foi" avec des parlementaires et des membres de la commission judiciaire du Sénat, a écrit M. Blanche sur le réseau social X.

L'arrêté diffusé sur son compte stipule que le fonds "anti-instrumentalisation" de la justice de près d'1,8 milliard de dollars, est "annulé".

Il a également publié un second document qui clarifie les conditions d'un accord contesté d'immunité fiscale du président républicain et de ses proches dans le sens exigé par les sénateurs récalcitrants.

Des agents de sécurité montent la garde devant le Capitole, à Washington, le 30 juillet 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

Le document, émanant du ministère, spécifie que cet accord "s'applique, selon ses termes, uniquement de façon rétroactive" et concerne seulement "les parties nommées dans la procédure judiciaire" qui l'a précédé.

L'accord avait été passé par Donald Trump avec l'administration fiscale (IRS) en mai, à la suite d'une plainte déposée par le président et ses fils Eric et Donald Jr. Il a été bloqué par une juge fédérale, mais le gouvernement ne semble pas vouloir y renoncer.

John Cornyn et Thom Tillis ont salué dans un communiqué les décisions du ministre par intérim affirmant "avoir hâte de voter prochainement pour faire avancer sa nomination au sein de la commission judiciaire du Sénat".

Un vote au sein de la commission, où les républicains détiennent une faible majorité, est prévu mardi et le Sénat devrait se prononcer avant la fin de semaine.

Critiques

Pour les démocrates, Todd Blanche est l'une des figures de proue de la campagne de représailles engagée par l'administration Trump contre les adversaires du président.

"Les républicains au Sénat croient une nouvelle fois l'avocat personnel de Trump sur parole", a dénoncé le chef de la minorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, ajoutant que "le soi-disant +accord+ ne fait rien, rien pour arrêter le traitement de faveur (de l'IRS) qui a permis à Trump et à sa famille d'échapper à plusieurs dizaines de millions de dollars d'impôts".

Le ministre de la Justice américain par intérim Todd Blanche assiste à une réunion à Camp David, dans le Maryland, le 31 juillet 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Anna Moneymaker )

Todd Blanche s'est aussi attiré les critiques de victimes de Jeffrey Epstein, qui l'accusent de manque de transparence et d'incompétence dans sa gestion de la publication du dossier d'enquête sur le criminel sexuel.

Donald Trump a laissé entendre que les objections des deux sénateurs républicains étaient dues au fait qu'il leur avait retiré son soutien pour les élections législatives de mi-mandat.

Thom Tillis, sénateur de Caroline du Nord qui s'est opposé à plusieurs reprises à Donald Trump, avait annoncé l'an dernier prendre sa retraite à l'issue de son mandat en janvier prochain.

John Cornyn, élu du Texas, a lui perdu la primaire pour l'investiture républicaine après le soutien apporté par Donald Trump à son opposant, Ken Paxton.