Williams serait en pourparlers pour un accord de 5,5 milliards de dollars concernant Momentum Midstream, selon Bloomberg News

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Williams WMB.N serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir Momentum Midstream, un opérateur concurrent de gazoducs, auprès de la société de capital-investissement EnCap Flatrock Midstream, pour un montant d'environ 5,5 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.