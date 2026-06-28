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Williams serait en pourparlers pour un accord de 5,5 milliards de dollars concernant Momentum Midstream, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Williams WMB.N serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir Momentum Midstream, un opérateur concurrent de gazoducs, auprès de la société de capital-investissement EnCap Flatrock Midstream, pour un montant d'environ 5,5 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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