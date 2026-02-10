Williams prévoit une hausse de ses bénéfices en 2026, les projets de pipelines stimulant la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualise les actions et ajoute les détails de la conférence téléphonique aux paragraphes 5 et 6) par Vallari Srivastava et Katha Kalia

L'opérateur américain de pipelines Williams Companies WMB.N a prévu mardi un bénéfice pour 2026 supérieur aux attentes des analystes, car de nouveaux projets de pipelines et offshore stimulent la croissance et la demande de gaz naturel continue d'augmenter.

Williams, qui a également augmenté son dividende annuel de 5% à 2,10 dollars par action pour 2026, a vu ses actions augmenter de 2,8% dans les échanges du matin.

L'augmentation de la consommation d'électricité liée à l'exploitation des cryptomonnaies, aux ménages, aux entreprises et à l'essor des centres de données induit par l'IA devrait stimuler la demande de gaz naturel cette année, ce qui renforce les attentes des exploitants de gazoducs quant au besoin soutenu à long terme d'infrastructures gazières.

Williams a achevé 1,1 milliard de pieds cubes par jour (bcfpd) de projets de transport par gazoduc en 2025, tandis que 7,1 autres bcfpd de projets de gazoducs sont actuellement en cours d'exécution.

L'exploitant du gazoduc a ajouté à son pipeline de développement un nouveau projet d'innovation énergétique, "Socrates the Younger", d'une capacité de 340 mégawatts (MW) derrière le compteur, dans le cadre d'un accord de 10 ans. Le projet représente un coût d'investissement d'environ 1,3 milliard de dollars, a déclaré l'entreprise lors d'une conférence téléphonique.

Williams a ajouté qu'elle avait revu à la hausse ses projets Aquila et Apollo, ajoutant 900 millions de dollars de nouveaux investissements et prolongeant la durée des contrats des deux projets à 12,5 ans.

"Nous continuons à penser que Williams est l'une des sociétés les mieux positionnées pour bénéficier de la croissance de la demande de gaz naturel et d'électricité, grâce à son important carnet de commandes de projets de croissance attractifs, ancrés dans les projets Transco et Power Innovation", a déclaré Elvira Scotto, analyste chez RBC Capital Markets.

La société basée à Tulsa, dans l'Oklahoma, prévoit que son bénéfice ajusté pour 2026 se situera entre 2,20 et 2,38 dollars par action, alors que la moyenne des estimations des analystes est de 2,28 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend également à ce que les dépenses d'investissement pour la croissance en 2026 se situent entre 6,1 et 6,7 milliards de dollars, ce qui reflète la poursuite des investissements dans les expansions de pipelines et les projets d'innovation en matière d'énergie.

Cependant, le bénéfice ajusté de 55 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre a manqué les estimations des analystes qui tablaient sur 57 cents par action.