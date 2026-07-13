Williams obtient un investissement de 5,3 milliards de dollars de la part d'un groupe dirigé par Blackstone

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Williams WMB.N a annoncé lundi qu'un consortium dirigé par Blackstone BX.N allait investir 5,34 milliards de dollars pour acquérir une participation minoritaire de 49% dans cinq de ses projets de production d'électricité “derrière le compteur”.