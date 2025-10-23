Williams investit 1,9 milliard de dollars dans l'entreprise de GNL de Woodside en Louisiane

La société américaine Williams WMB.N consacrera 1,9 milliard de dollars au développement d'installations de GNL et d'un gazoduc pour le projet de gaz naturel liquéfié de 17,5 milliards de dollars duproducteur de gaz australien Woodside Energy WDS.AX en Louisiane, ont déclaré les deux sociétés.

L'opérateur de gazoducs prendra une participation de 10 % dans Louisiana LNG Infrastructure LLC et achètera simultanément une participation de 80 % et l'exploitation du gazoduc Driftwood pour 250 millions de dollars, a déclaré Williams mercredi.

Woodside s'attend à recevoir un produit total de 378 millions de dollars dans le cadre de l'accord, a déclaré la première entreprise énergétique d'Australie dans un communiqué séparé jeudi.

Les dépenses d'investissement totales de Woodside pour le projet devraient désormais s'élever à 9,9 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 11,8 milliards de dollars.

En outre, les droits de Williams sur le GNL provenant du projet Louisiana LNG s'élèveront à 1,6 million de tonnes par an (Mtpa), dont environ 1,5 Mtpa dans le cadre de son propre contrat d'approvisionnement.

La société bénéficiera également d'une part proportionnelle de 10 % de l'accord d'achat de 1,0 Mtpa précédemment signé avec Uniper UN0k.DE .