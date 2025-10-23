Selon Bloomberg News, Polymarket cherche à obtenir un financement pour une valeur allant jusqu'à 15 milliards de dollars

Polymarket a entamé des discussions avec des investisseurs et cherche à lever des fonds pour une valeur comprise entre 12 et 15 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le dossier.

Polymarket n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En juin, le plus grand marché de prédiction au monde était proche de lever 200 millions de dollars dans un tour de table qui le valoriserait à plus d'un milliard de dollars, a rapporté Reuters.

Polymarket permet aux utilisateurs de placer des paris en crypto-monnaie sur des événements du monde réel.

Au début du mois, Intercontinental Exchange ICE.N a annoncé qu'il investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket, qui se prépare à revenir aux États-Unis plus de trois ans après avoir restreint les utilisateurs américains.

Les marchés de prédiction, où les utilisateurs parient sur des résultats dans les domaines du sport, du divertissement, de la politique et de l'économie - notamment sur la date de la fin de la fermeture du gouvernement américain et sur la chanson la moins écoutée du dernier album de Taylor Swift - ont connu un regain d'intérêt institutionnel depuis l'élection présidentielle de l'année dernière.