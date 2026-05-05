Williams dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une hausse de la demande de gaz naturel

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L'opérateur américain de gazoducs Williams Companies WMB.N a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à la hausse de ses revenus de services, la société ayant accru sa capacité de production pour répondre à la demande croissante en gaz naturel. Basée à Tulsa, dans l'Oklahoma, la société a passé l'année dernière à se positionner comme un fournisseur d'énergie de premier plan auprès des entreprises développant des infrastructures d'intelligence artificielle, complétant ainsi son activité traditionnelle de gazoducs par de nouvelles capacités de production d'électricité. Au cours du trimestre, la société a étendu le projet Power Express sur le gazoduc Transco, portant sa capacité à 750 millions de pieds cubes par jour, une extension majeure du réseau visant à répondre aux besoins énergétiques du marché en pleine croissance des centres de données en Virginie. Le chiffre d'affairesde Williams a atteint 2,21 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2 milliards un an plus tôt, bénéficiant également de la haussedes tarifs nets de Transco.

“La demande de gaz naturel est en hausse, notre portefeuille de projets sous contrat s'étoffe et nous restons concentrés sur la mise en œuvre rigoureuse de projets qui généreront des bénéfices plus élevés...”, a déclaré le directeur général Chad Zamarin. L'opérateur de gazoducs a indiqué qu'il était en bonne voie pour atteindre en 2026 un bénéfice de base ajusté se situant dans la fourchette haute de ses prévisions, comprise entre 8,05 et 8,35 milliards de dollars, la demande de gaz naturel devant continuer à augmenter en raison de la demande croissante des centres de données et pour répondre aux besoins d'approvisionnement des nouvelles usines d'exportation de GNL.

Williams a affiché un bénéfice ajusté de 0,73 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des prévisions des analystes de 0,62 dollar par action, selon les données compilées par LSEG. L'action de la société a progressé de 1, 4% en séance prolongée. À la clôture de lundi, le titre avait gagné 25,4 % depuis le début de l'année.