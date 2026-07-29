William Savitt, chef du contentieux de Wachtell, part pour le cabinet concurrent Gibson Dunn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations concernant Wachtell aux paragraphes 1 et 7) par David Thomas

William Savitt, associé de premier plan au sein du cabinet d'avocats new-yorkais Wachtell Lipton Rosen & Katz, part pour Gibson, Dunn & Crutcher dans le cadre d'un transfert de six associés qui bouleverse la direction des départements contentieux des deux cabinets.

Savitt, qui coprésidait le comité exécutif et le département de contentieux de Wachtell, co-dirigera désormais le département de contentieux chez Gibson Dunn, a annoncé mardi son nouveau cabinet. Les associés de Wachtell Sarah Eddy, Randall Jackson, Ryan McLeod, Anitha Reddy et Brad Wilson le rejoignent, a précisé Gibson Dunn.

Savitt et d’autres dirigeants de Wachtell, dont le coprésident du comité exécutif Andrew Nussbaum, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Wachtell a déclaré dans un communiqué que le cabinet "affichait des performances au plus haut niveau, tous indicateurs confondus".

Savitt se consacre principalement à la gouvernance d’entreprise, aux fusions et acquisitions ainsi qu’aux autres litiges d’entreprise. Lui et Nussbaum ont pris la tête de Wachtell en novembre 2023.

Plus tôt cette année, Savitt a défendu Sam Altman, directeur général d’OpenAI, lors d’un procès à Oakland, en Californie, dans le cadre d’une action en justice intentée par Elon Musk, qui reprochait à OpenAI de s’être écartée de sa mission initiale à but non lucratif. Il a contre-interrogé Musk au cours du procès, qui s’est soldé par un verdict du jury en faveur d’OpenAI.

Il a également été l’avocat principal de Twitter dans le cadre du procès visant à contraindre Musk à mener à bien son rachat, pour 44 milliards de dollars, de la plateforme de réseaux sociaux, désormais connue sous le nom de X.

Pilier de Wall Street, Wachtell figure depuis longtemps parmi les cabinets d’avocats américains les plus rentables, avec des bénéfices moyens par associé supérieurs à 12 millions de dollars l’année dernière, selon les classements publiés par l’American Lawyer. Il faisait traditionnellement figure d’exception à la norme de rotation fréquente des associés au sein des grands cabinets d’affaires, bien que Kirkland & Ellis et Latham & Watkins aient recruté plus tôt cette année des associés issus de Wachtell.

Les bénéfices par associé de Gibson Dunn s’élevaient l’année dernière à 8,9 millions de dollars, selon l’American Lawyer. Gibson Dunn a représenté OpenAI dans un procès en diffamation intenté par un animateur de radio qui affirmait que le chatbot ChatGPT de l’entreprise avait inventé de toutes pièces des allégations et un procès fictif à son encontre. Un juge d’un tribunal de l’État de Géorgie a rejeté l’affaire l’année dernière.

Gibson Dunn entretient également des liens avec Musk. SpaceX, la société de Musk, a fait appel au cabinet pour lui fournir des conseils juridiques concernant son introduction en bourse retentissante . Wachtell, quant à lui, a représenté OpenAI dans une série d’opérations importantes depuis le lancement de ChatGPT en 2022, notamment des levées de fonds de plusieurs milliards de dollars auprès de Microsoft, Nvidia et d’autres investisseurs.

Gibson Dunn renforce ses effectifs en recrutant des associés provenant d’autres cabinets d’avocats. En avril, le cabinet a embauché quatre associés spécialisés en droit d’appel issus d’un autre cabinet new-yorkais de renom, Sullivan & Cromwell, dont deux avocats qui représentaient le président américain Donald Trump dans sa tentative de faire annuler sa condamnation pénale à New York.

Sara Merken a contribué à cet article.