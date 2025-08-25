William Blair initie la couverture de Devon Energy avec "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** La maison de courtage William Blair initie une couverture sur le producteur de pétrole et de gaz Devon Energy DVN.N avec une note de "surperformance" et un objectif de prix de 33,89 $

** Le prix cible représente une baisse de 3,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage affirme que l'entreprise s'efforce rapidement d'atteindre son plan d'optimisation du flux de trésorerie disponible annuel de 1 milliard de dollars à la fin de l'année 2026

** La société de courtage a déjà atteint 400 millions de dollars de son objectif et atteindra le reste au cours des prochains trimestres

** 20 des 30 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 l'évaluent à "conserver"; leur prévision médiane est de 43 $

** En incluant les mouvements de la séance, Devon est en hausse de 7 % depuis le début de l'année