Chine: croissance des ventes de détail de +1,3% sur un an en novembre, au plus bas depuis fin 2022 (officiel)

Les ventes au détail ont augmenté en novembre de 1,3% sur un an, ce qui représente le rythme de croissance le plus lent depuis décembre 2022, époque de la sortie des restrictions liées au covid, indiquent des chiffres officiels publiés lundi.

Un supermarché de la province de Shandong, en avril 2025 (illustration) ( AFP / STRINGER )

L'agence Bloomberg tablait sur une progression de +2,9% sur un an.

Il s'agit du sixième mois consécutif de baisse depuis un pic de +6,4% en mai.

La production industrielle a progressé quant à elle de 4,8% sur un an, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS). Bloomberg anticipait une croissance de 5%.

Indicateur clé de la consommation, les ventes au détail avaient déjà ralenti en octobre à +2,9% sur un an.

Le géant asiatique fait face à une consommation en berne depuis la pandémie de Covid-19, une crise prolongée du secteur immobilier et un marché de l'emploi languissant.

De nombreux économistes estiment que la Chine devrait évoluer vers un modèle de croissance davantage porté par la consommation plutôt que par les investissements publics et les exportations, deux moteurs traditionnels de l'économie.