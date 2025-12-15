information fournie par Boursorama avec AFP • 15/12/2025 à 08:37

Le groupe suisse Sika se renforce dans les mortiers avec le rachat du suédois Finja

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse Sika renforce son maillage des pays nordiques dans les mortiers en rachetant l'entreprise suédoise Finja, a-t-il annoncé lundi, sans divulguer le montant de la transaction.

Créée en 1957, Finja est une entreprise familiale qui fabrique des mortiers, composants pour les sols ainsi que pour les façades, a indiqué Sika dans un communiqué.

Elle dispose de deux usines et génère un chiffre d'affaires équivalent à 60 millions de francs suisses (64 millions d'euros), précise le groupe suisse.

Basé à Baar, dans le canton de Zoug, Sika avait déjà procédé en octobre au rachat d'un fabricant de mortier au Danemark.

Ces deux acquisitions coup sur coup lui permette de "renforcer sa présence dans les pays nordiques" avec "une couverture complète dans le segment des mortiers", souligne Sika dans le communiqué.

La transaction, sujette à autorisation réglementaire, devrait être finalisée durant le premier semestre 2026, d'après le groupe suisse.

Sika, qui a généré un chiffre d'affaires de 11,76 milliards de francs l'an passé, réalise régulièrement des petites acquisitions ciblées.

Il lui arrive toutefois de réaliser de très grosses opérations comme cela avait été le cas en 2019 avec le rachat du français Parex pour 2,5 milliards de francs suisses et la reprise en 2023 de MBCC, une ancienne filiale du groupe allemand de chimie BASF, rachetée auprès du fonds d'investissement Lone Star Funds pour 5,5 milliards de francs.