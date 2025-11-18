William Blair commence à couvrir Diversified Energy avec une note de "surperformance"

18 novembre - ** William Blair commence à couvrir Diversified Energy DEC.N avec une note de "surperformance", soulignant sa stratégie de financement par titrisation d'actifs et la forte stabilité de ses flux de trésorerie

** "Nous nous attendons à ce qu'une autre acquisition relutive soit annoncée", dit la maison de courtage

** Le courtier s'attend à ce que DEC génère un flux de trésorerie disponible de 414 millions de dollars en 2026, et prévoit qu'il atteindra près de 450 millions de dollars en 2028

** "Il y a un potentiel pour des rendements de flux de trésorerie libre plus élevés en 2028 en raison des prix potentiellement plus élevés des matières premières et des initiatives globales d'efficacité du capital", dit William Blair

** Cinq des six sociétés de courtage considèrent l'action comme un "achat" ou plus, une comme un "maintien"; le PT médian est de 18,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 9 % depuis le début de l'année