Will Ferrell retrouve ses collaborateurs de longue date pour la comédie sur le golf « The Hawk » diffusée sur Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Pour l’acteur Will Ferrell, le fait de réunir un casting composé de visages familiers pour la série comique de Netflix sur le golf, “The Hawk”, a créé une alchimie particulière qui a rehaussé la qualité de la série.

L'acteur de “Step Brothers” se souvient des nombreux moments de rigolade partagés, qui allaient bien au-delà de l'humour de la série.

“Certains des moments les plus sympas, c'était simplement d'être assis autour du moniteur, avec Molly Shannon , Chris Parnell et moi à lire des histoires tirées de “SNL” ('Saturday Night Live')”, a déclaré Ferrell.

L’acteur d’“Anchorman” a ajouté qu’il régnait sur le plateau une énergie et une complicité uniques par rapport à d’autres projets, car la série avait été créée aux côtés d’amis de longue date.

“The Hawk” a été créée par Ferrell, qui incarne également le personnage principal, Lonnie Hawkins, aux côtés de ses amis proches dans la vie réelle: l’ancien scénariste de “SNL” Harper Steele et le réalisateur de “The Other Guys”, Chris Henchy.

Le casting comprend également Molly Shannon dans le rôle de Stacy, l’ex-femme de Lonnie; Jimmy Tatro dans celui de Lance, le fils rancunier de Lonnie et collègue golfeur; et Fortune Feimster dans celui de Sam, la caddie de Lonnie.

La série suit Lonnie, un golfeur dont la carrière a atteint son apogée en 2004, alors qu’il tente de renouer avec ses anciens succès sur le tard. Malgré les tensions au sein de sa famille, il est déterminé à faire son grand retour.

Shannon, qui collabore avec Ferrell depuis des décennies, depuis l’époque où ils faisaient tous deux partie de la distribution de “SNL” en 1995, a déclaré qu’il lui était difficile de lui crier dessus lorsqu’elle incarnait Stacy.

“C'était difficile parce que je suis très proche de Will”, a-t-elle déclaré.

De son côté, Tatro a déclaré avoir pris beaucoup de plaisir à incarner un personnage qui nourrit de la rancœur envers son père, interprété par Ferrell.

“C’était drôle de détester autant quelqu’un dans une série que j’admire tant dans la vraie vie”, a-t-il déclaré.

Ferrell, qui a joué dans de nombreuses comédies sportives, a expliqué qu’il avait été séduit par l’idée de créer une série centrée sur des personnages dont la vie tourne autour du golf.

“J’ai toujours été fasciné par l’univers du golf”, a-t-il déclaré.

“C’est une existence tellement éprouvante pour ces hommes et ces femmes qui passent six heures par jour penchés sur une balle à tenter des coups et à devoir être parfaits. Et je me suis dit: “Oh, ça doit vous rendre fous””, a-t-il ajouté.

“The Hawk” sera disponible en streaming sur Netflix dès jeudi.