Les statistiques fantomatiques des attaquants anglais
C’est peu. Alors qu’Anthony Gordon a inscrit l’unique but de la rencontre côté Anglais (1-2), les forces offensives des Three Lions que sont Harry Kane et Jude Bellingham n’ont généré que 0,02 expected-goals en plus de 90 minutes.
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