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Lionel Scaloni impressionné par ses joueurs
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 23:47

Lionel Scaloni impressionné par ses joueurs

Lionel Scaloni impressionné par ses joueurs

Proud dad. À l’issue de la qualification en finale face à l’Angleterre (1-2), Lionel Scaloni s’est montré particulièrement orgueilleux de ses joueurs et de leur capacité à renverser le cours des matchs.

La victoire comme volonté première

« Ce groupe ne cesse de me surprendre » , a notamment déclaré le sélectionneur de l’Albiceleste . Qualifiée pour une deuxième finale de Mondial consécutive, l’Argentine peut désormais rêver d’un back-to-back . C’est d’ailleurs ce qu’a laissé présager Scaloni lors de son interview : « On va essayer de gagner, on va tout donner, mais après ça, c’est très difficile ». Le tacticien argentin s’est également montré particulièrement fier de ses joueurs , après qu’ils ont de nouveau réussi à renverser le cours d’une rencontre en toute fin de match : « Ce que montrent les joueurs est impressionnant. Nous sommes vraiment uniques, et ce n’est pas de l’arrogance, du fond du cœur, ces gens nous ont porté vers la victoire aujourd’hui. »

LB pour SOFOOT.com

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