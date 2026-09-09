Wildcat Infrastructure propose de racheter les activités américaines d'Austal pour un montant pouvant atteindre 1,35 milliard de dollars

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(Reformulation, ajout d'informations issues du paragraphe 2)

Le constructeur naval australien Austal ASB.AX a annoncé mercredi que la société américaine Wildcat Infrastructure avait proposé de racheter ses activités aux États-Unis pour un montant pouvant atteindre 1,35 milliard de dollars, surpassant ainsi l'offre du groupe sud-coréen Hanwha présentée le mois dernier.

L'action du plus grand constructeur naval australien a bondi de 9 % pour atteindre son plus haut niveau mensuel à 4,74 dollars australiens, à 01h10 GMT.

Hanwha avait proposé il y a un mois de racheter les activités américaines pour un montant pouvant atteindre 1,20 milliard de dollars, le conglomérat sud-coréen cherchant à se développer sur le marché américain de la défense.

Wildcat a proposé de racheter ces activités pour un montant compris entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars, sur une base au comptant et sans dette, sous réserve d’une période de due diligence de quatre semaines.

Basée à Miami, Wildcat a indiqué qu’elle avait l’intention d’exploiter la société comme une plateforme autonome, en conservant la marque Austal et les activités américaines.

Contacté par Reuters, le groupe Hanwha n’a pas souhaité faire de commentaires.