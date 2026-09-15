« Widow's Bay » remporte un franc succès et « The Pitt » s'impose une nouvelle fois aux Emmy Awards de la télévision

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* Jean Smart franchit une étape historique aux Emmy Awards avec cinq récompenses pour « Hacks »

* Rhys remporte deux prix pour « Widow's Bay » et « The Beast in Me »

* L'Académie rend hommage à Michael J. Fox pour son engagement en faveur de la lutte contre la maladie de Parkinson

(Ajout de nouveaux lauréats et de détails dans les paragraphes 1 à 13)

par Lisa Richwine et Danielle Broadway

« Widow’s Bay », une série à mi-chemin entre la comédie et l’horreur qui met en scène une ville maudite de Nouvelle-Angleterre, a dominé les Primetime Emmy Awards avec six récompenses, tandis que la série médicale « The Pitt » a remporté lundi soir son deuxième Emmy consécutif dans la catégorie meilleure série dramatique lors de la cérémonie des plus hautes distinctions télévisuelles.

La série « Widow’s Bay » d'Apple TV AAPL.O a devancé la dernière saison de « Hacks », ancien lauréat, pour remporter le prix de la meilleure comédie.

La vedette de « Hacks », Jean Smart, a remporté son cinquième Emmy pour son interprétation de Deborah Vance, une humoriste de stand-up tenace, tandis que Matthew Rhys est devenu la première personne à remporter deux prix d’interprétation principale lors d’une même cérémonie, dont un pour son rôle de maire d’une petite ville dans « Widow’s Bay ».

Cette distinction fait de Jean Smart la première actrice à remporter l’Emmy de la meilleure actrice dans une série comique pour chacune des saisons de la série.

« Quelle aventure! », s’est exclamée Jean Smart sur scène après avoir remercié les créateurs de la série diffusée sur HBO Max.

Julia Louis-Dreyfus, qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour six des sept saisons de « Veep », est la seule femme à s’être approchée de ce record établi par Smart.

TENSIONS À HOLLYWOOD

Les Emmys ont offert une rare soirée de fête alors qu’Hollywood est aux prises avec des réductions de production, des inquiétudes liées à l’intelligence artificielle et le projet de Paramount Skydance PSKY.O de racheter Warner Bros. Discovery, propriétaire de HBO WBD.O , une opération qui a divisé le secteur et fait l’objet de recours juridiques.

Les lauréats ont pour la plupart évité les sujets susceptibles de diviser dans leurs discours de remerciement, se contentant de remercier leurs familles et leurs partenaires à l’écran.

Noah Wyle, la star de « The Pitt », a déclaré qu’il se sentait « submergé » d’émotion après avoir remporté son deuxième Emmy d’affilée pour son interprétation du Dr « Robby » Robinavitch dans cette série médicale se déroulant dans un centre de traumatologie de Pittsburgh.

Se décrivant comme un « enfant d’Hollywood », Noah Wyle a déclaré au public des Emmy Awards: « C’est le seul club dont j’ai toujours rêvé de faire partie. Merci de m’avoir accepté parmi vous. »

Rhys a remporté le prix du meilleur acteur dans une série comique pour « Widow’s Bay » ainsi que celui du meilleur acteur dans une mini-série pour le thriller psychologique de Netflix

NFLX.O , « The Beast in Me ».

Par ailleurs, Stephen Root, star de « Widow's Bay », a créé la surprise en devançant le favori Harrison Ford, de « Shrinking », dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie.

« The Late Show with Stephen Colbert », annulé par CBS et dont le dernier épisode a été diffusé cette année, a remporté le prix de la meilleure série de variétés.

La série policière « DTF St. Louis » a remporté le prix de la meilleure mini-série.

Le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique a été décerné à Rhea Seehorn, qui incarne une femme misanthrope en guerre contre une collectivité extraterrestre d’une gentillesse inébranlable dans la nouvelle série Apple TV « Pluribus ». Il s’agissait de son premier Emmy Award. Rhea Seehorn s’est adressée à ses collègues nominées, notamment Keri Russell, star de « The Diplomat », et Zendaya, de « Euphoria », en citant la militante féministe Gloria Steinem, décédée ce mois-ci à l’âge de 92 ans.

« Nous sommes liées, pas classées. C’est ce que je ressens pour vous toutes, mes chères femmes », a déclaré Rhea Seehorn.

Les lauréats des Emmy Awards sont désignés par plus de 27 000 scénaristes, réalisateurs, comédiens, producteurs et techniciens membres de la Television Academy.

FOX HONORÉ POUR SON ENGAGEMENT HUMANITAIRE

L'Académie a rendu hommage à Michael J. Fox lors de la cérémonie pour son engagement en faveur de la recherche et du traitement de la maladie de Parkinson.

S’exprimant depuis son fauteuil roulant, Michael J. Fox a déclaré que le soutien de Hollywood lui avait permis de continuer à jouer après avoir lui-même reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson. « C’est parce que vous m’avez soutenu », a-t-il déclaré à l’assistance.

Mariska Hargitay, vedette de la série dramatique de NBC « Law & Order: Special Victims Unit », a animé la cérémonie, rompant ainsi avec la tradition qui voulait qu’un humoriste assure la présentation. L’événement a été diffusé en direct sur NBC et en streaming sur Peacock CMCSA.O .

« C’est beaucoup de pression, mais c’est tellement rassurant de voir autant de visages familiers ici, et je ne parle pas seulement du nombre d’entre vous que j’ai arrêtés dans "SVU" », a déclaré Mariska Hargitay au public.

Dans un sketch préenregistré, le personnage d’Hargitay dans « SVU », Olivia Benson, tentait de rassembler des indices pour déterminer si la chanteuse Taylor Swift, nominée aux Emmy Awards cette année pour un film de concert, assisterait à la cérémonie.

Swift a fait une apparition surprise dans ce sketch, dans le rôle d’une inspectrice débutante qui faisait remarquer que les catégories dans lesquelles la chanteuse était nominée avaient déjà été récompensées lors d’une cérémonie distincte une semaine plus tôt. Benson a correctement déduit que Swift serait à Kansas City pour voir son mari, Travis Kelce, jouer lors du Monday Night Football.