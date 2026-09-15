"Widow's Bay" et "The Pitt" dominent les Emmy Awards

La scénariste américaine Katie Dippold et des membres de la distribution acceptent le prix de la meilleure série comique pour "Widow's Bay" lors de la 78e cérémonie des Emmy Awards au Peacock Theatre du LA Live, à Los Angeles, le 14 septembre 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

La comédie d'épouvante "Widow's Bay" a régné en maître lundi sur les Emmy Awards, avec 14 trophées pour cet équivalent Oscars de la télévision américaine, lors d'une soirée également marquée par le succès de la série médicale "The Pitt".

Elue meilleure comédie, "Widow's Bay" suit un maire de Nouvelle-Angleterre tentant de relancer le tourisme sur son île, réputée hantée.

Ses 14 récompenses incluent notamment le prix du meilleur scénario pour sa créatrice Katie Dippold, et celui de la meilleure réalisation pour Hiro Murai.

Le feuilleton d'Apple TV bat ainsi le record du nombre de prix remportés par une comédie, précédemment détenu par la satire hollywoodienne "The Studio" avec 13 récompenses.

Matthew Rhys, qui incarne l'édile fantasque au centre de l'intrigue, a été élu meilleur acteur.

Matthew Rhys reçoit ses deux Emmy Awards au Peacock Theatre de Los Angeles, le 14 septembre 2026 ( AFP / Frederic J. Brown )

"Tout cela est uniquement dû à l'esprit dépravé et tordu de Katie Dippold, et son génie réside véritablement dans les recoins de son cerveau dérangé", a remercié le comédien écossais, également récompensé pour sa prestation dans la mini-série "The Beast in Me".

"Widow's Bay" a également raflé les prix des meilleurs seconds rôles pour Kate O'Flynn et Stephen Root.

La série vole ainsi la vedette à la dernière saison de "Hacks", qui partait pourtant en tête avec 24 nominations.

Record pour Jean Smart

La comédie de HBO Max a néanmoins valu un cinquième Emmy de la meilleure actrice consécutif à Jean Smart, qui y incarne une gloire vieillissante du stand-up forcée de collaborer avec une jeune scénariste pour relancer sa carrière.

De quoi porter son total à huit Emmys dans sa carrière, ce qui lui permet de rejoindre le cercle des interprètes les plus titrés avec Julia Louis-Dreyfus, Cloris Leachman et Allison Janney.

L'actrice américaine Jean Smart reçoit le 8e Emmy Award de sa carrière des mains de Zendaya, le 14 septembre 2026 à Los Angeles ( AFP / Patrick T. Fallon )

"Merci beaucoup à vous tous! Quelle aventure ça a été!", a lancé la comédienne de 75 ans.

De son côté, "The Pitt" a confirmé son succès en remportant le prix de la meilleure série dramatique pour la deuxième année d'affilée.

Sorte de croisement entre "Urgences" et "24 Heures Chrono", ce feuilleton haletant suit heure par heure une journée des urgentistes de l'hôpital de Pittsburgh (Pennsylvanie).

Noah Wyle, qui incarne le chef du service, a une nouvelle fois remporté l'Emmy du meilleur acteur - l'un des six trophées décernés à la série.

"C'est bouleversant", a lancé l'acteur de 55 ans - qui jouait déjà dans "Urgences" -, en se réjouissant d'avoir été "accepté" dans le "club" des stars hollywoodiennes.

"Pluribus", également à l'honneur

La domination de "The Pitt" n'a pas empêché son concurrent "Pluribus" de briller.

De gauche à droite: les acteurs Shawn Hatosy, Katherine LaNasa, Isa Briones, Shabana Azeez, Gerran Howell, Noah Wyle, Taylor Dearden, Sepideh Moafi, l’actrice américaine Supriya Ganesh, Patrick Ball et Fiona Dourif, lauréats du prix de la meilleure série dramatique pour "The Pitt" à Los Angeles, le 14 septembre 2026 ( AFP / Frederic J. Brown )

La nouvelle série du créateur de "Breaking Bad", Vince Gilligan, a notamment été récompensé pour son scénario dystopique.

Rhea Seehorn, qui y incarne une romancière misanthrope esseulée dans un océan de bonheur, car elle est immunisée contre un virus qui rend l'humanité entièrement béate, a aussi été élue meilleure actrice.

La comédienne de 54 en a profité pour remercier M. Gilligan de lui "avoir offert le rôle de (s)a vie".

Enfin, "DTF St. Louis" a remporté le prix de la meilleure mini-série (catégorie réservée aux productions limitées à une seule saison), grâce à sa chronique d'un triangle amoureux qui tourne mal.

La série domine d'ailleurs cette catégorie, avec sept récompenses, dont deux pour ses seconds rôles David Harbour et Linda Cardellini.

Les acteurs américains Jason Bateman, Linda Cardellini et David Harbour, lauréats de l'Emmy de la meilleure mini-série ou anthologie pour "DTF St. Louis", le 14 septembre 2026 à Los Angeles ( AFP / Frederic J. Brown )

Outre ces catégories majeures, la soirée a été marquée par les honneurs réservés à Stephen Colbert et son "Late Show" honni de Donald Trump.

Après la polémique liée à sa suppression par CBS au printemps, l'émission a été élue meilleur programme de variétés.

Présentée de manière consensuelle par Mariska Hargitay, l'ex-star de "New York Unité Spéciale", la cérémonie a également rendu hommage à Dolly Parton, reine de la country décédée le mois dernier.

Son amie Reba McEntire a interprété son titre "Appalachian Memories" en son honneur.

La section "In Memoriam" a également pleuré la perte de Rob Reiner, auteur de "Quand Harry rencontre Sally", dont le fils Nick est accusé de l'avoir poignardé à mort.

"Il était généreux, gentil et drôle comme tout, et c'était l'ami de tout le monde", a loué l'actrice Jamie Lee Curtis.