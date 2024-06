Wide Asset Management se fait retirer son agrément de société de gestion

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé le retrait de l’agrément de société de gestion de portefeuille Wide Asset Management.

Cette décision a été prise après une séance du Collège de l’AMF s’étant déroulée le 30 avril, au cours de laquelle l’instance a constaté que la société de gestion de portefeuille Wide Asset Management ne respectait plus les conditions de son agrément.

« Ce retrait d’agrément prendra effet à la date à laquelle une ou plusieurs autres sociétés de gestion auront été désignées pour gérer les placements collectifs créés par la société Wide Asset Management ou à défaut, à la date à laquelle ces placements collectifs auront été liquidés » , indique un communiqué.

L’AMF précise que jusqu’à cette date, la société Wide Asset Management est placée sous le contrôle de la société PMR Partners. Celle-ci, représentée par son gérant Guillaume d’Azémar de Fabrègues, a été désignée en qualité de mandataire par l’AMF. Ce, dans le but de s’assurer « notamment que la société n’effectue, pendant cette période, que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs des fonds qu’elle gère » .

Wide Asset Management avait été établie en 2015 par deux anciens de Société Générale Asset Management (aujourd’hui Amundi) et agréée en mars 2019 en qualité de société de gestion de portefeuille. Wide AM proposait un service d’investissement sur les marchés financiers à travers une application baptisée Ismo . Elle gérait les trois fonds profilés distribués via cette plateforme.

Adrien Paredes-Vanheule