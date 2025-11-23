« Wicked: For Good » rapporte un montant record de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Record pour une adaptation cinématographique d'une comédie musicale de Broadway

Les ventes de billets dans le monde entier s'élèvent à 226 millions de dollars

« Wicked: For Good » met fin à neuf semaines de marasme au box-office national

« Wicked: For Good » a rapporté 150 millions de dollars aux États-Unis et au Canada lors de son week-end d'ouverture, établissant un record pour une adaptation cinématographique d'une comédie musicale de Broadway et se classant parmi les films musicaux les plus performants de tous les temps, selon le studio.

La deuxième partie de l'adaptation sur grand écran de « Wicked », qui réunit l'Elphaba incarnée par Cynthia Erivo et la Glinda d'Ariana Grande, a réalisé le troisième meilleur week-end d'ouverture national pour une comédie musicale, derrière la version photoréaliste et générée par ordinateur du film « Le Roi Lion » de Disney en 2019 et son remake de « La Belle et la Bête » en 2017, selon les chiffres du box-office d'Universal Pictures et de Comscore.

« Wicked: For Good » a également contribué à sortir le box-office nord-américain d'un marasme de neuf semaines, où les ventes totales de billets n'ont pas atteint 100 millions de dollars, selon Comscore.

« Il est absolument formidable de voir tout le travail acharné que nos cinéastes, Marc Platt et Jon Chu, et notre extraordinaire distribution, avec Ariana Grande, Cynthia Erivo et Jonathan Bailey, ont fourni pendant des années, et de voir un tel succès est tout simplement au-delà de toute satisfaction », a déclaré Jim Orr, le président de la distribution cinématographique nationale d'Universal.

Les comédies musicales ne plaisent pas toujours aux cinéphiles. Les adaptations cinématographiques de succès de Broadway comme « Dear Evan Hansen » et « In the Heights », qui ont connu un succès modeste, sont plus nombreuses que les superproductions cinématographiques comme la version cinématographique de la comédie musicale d'ABBA, « Mamma Mia! »

LE PARI RISQUÉ DE DEUX FILMS

La nature risquée des adaptations de la scène à l'écran a conduit Daniel Loria, analyste de l'industrie, à remettre initialement en question la décision d'Universal de diviser la comédie musicale « Wicked » en deux films.

« La plupart des autres studios n'auraient fait qu'un seul film », a déclaré Daniel Loria, vice-président senior de la stratégie de contenu pour la Boxoffice Company, qui fournit des services de données pour l'industrie. « Le fait que l'on puisse tirer deux superproductions de la même propriété intellectuelle est un exploit fantastique. »

Les initiés de l'industrie attribuent le succès de « Wicked » à l'attrait durable de la comédie musicale de Broadway, au casting inspiré du réalisateur Jon Chu et à une campagne de marketing agressive.

« Il y a quelque chose qui résonne, en particulier chez les jeunes spectateurs », a déclaré Paul Dergarabedian, analyste du box-office chez Comscore. « « Wicked » est pour la jeune génération ce que « La Mélodie du bonheur » était pour la génération plus âgée. »

La réception critique du film a été inégale, Justin Chang, critique au New Yorker, écrivant que « trop de « Wicked: For Good » ressemble à « Oz the World Turns » ».

Le public a réagi avec enthousiasme au film, qui a obtenu la note A de CinemaScore, qui interroge les spectateurs sur leurs réactions, et un taux de fraîcheur de 95 % sur le site web de critiques de films Rotten Tomatoes.

« L'énergie et l'anticipation qui ont précédé ce week-end n'ont cessé de croître et de s'intensifier, ce qui a donné lieu à un résultat sensationnel pour Cinemark », a déclaré Sean Gamble, président-directeur général de la chaîne de cinémas. « « Wicked: For Good » a généré 30 % de plus que le premier volet. Il s'agit de notre deuxième plus grande ouverture de novembre de tous les temps. »

Jim Orr, d'Universal, a déclaré que « Wicked: For Good » a bien fonctionné à Salt Lake City, dans l'Utah, ce qui témoigne de son attrayant pour les familles.

En plus de dominer le box-office nord-américain, « Wicked: For Good » a rapporté 76 millions de dollars supplémentaires dans 78 pays autres que les États-Unis et le Canada, pour un total estimé à 226 millions de dollars pour le week-end d'ouverture.